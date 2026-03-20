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▲TWICE周邊商品店，每一個時段都擠滿人潮入場購買。（圖／記者陳雅蘭攝）

子瑜進不到TWICE周邊商品店 笑喊「我沒買票」

TWICE周邊商品購買須知 只能透過拓元預約入場

（3月22日僅營業到19:00）

▲▼國父紀念館捷運站，燈箱剛廣告版面，滿滿都是TWICE跟子瑜的畫面。（圖／記者陳雅蘭攝）

南韓女團TWICE今（20）日晚上7點將在台北大巨蛋舉辦粉絲期待已久的《THIS IS FOR》演唱會，入場最重要的應援手燈、周邊商品不能少，但是要買到也不容易，通通只能在拓元售票預約登記，才能進到官方商品專賣場所松山文創園區4號、5號倉庫購買，有趣的是，子瑜也沒買票，剛剛在社群曬出站在入口的哭哭照片表示：「因為買不到票所以進不去。」可愛貼文立刻融化一票粉絲，甚至驚動正在排隊入場買周邊的粉絲尖叫「剛剛那是子瑜嗎？」子瑜稍早在付費聊天平台表示：「因為買不到票所以進不去。」並公開2張戴著帽子口罩的照片，一張手比周邊商品店入口處，一張作勢哭哭崩潰，驚動許多粉絲：「子瑜剛剛在松菸！」、「主子進不去自己的店」、「拿下口罩就能通關了！」她快閃打卡也被粉絲認出，網友表示剛剛引起不少排隊準備採購的隊伍一陣騷動，「子瑜來了？！」這次TWICE的周邊商品本來就不太好買，全部都要先透過拓元預約才能進場，一人限購一張入場券，票價50元；今天下午5點前時段早就被搶光，5點到7點又卡在通勤與入場時間，能選的時間本來就少，也難怪連子瑜都買不到。TWICE官方周邊店活動從3月20日到22日，地點在松山文創園區4號、5號倉庫，營業時間為每天10點到晚上10點，最後一天只到晚上7點，所有商品限量供應、售完可能提前結束，每人也有購買上限。營業日期：2026年3月20日（五)-3月22日（日）營業時間：10:00-22:00營業地點：松山文創園區 4號、5號倉庫（地址：台北市信義區光復南路133號）➤ 若當日商品售完，將提前結束營業。➤ 所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。➤ 所有商品將有每人限購數量。