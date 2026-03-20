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台股今（20）日開高，早盤一度來到33989.18點，但盤中劇烈震盪，開高走低，大盤上下劇烈波動超過600點，午盤跌至盤面下，終場跌145.8點，收在33543.88點，成交量9677億元。台積電則報收1840元。權值股多數跟著大盤收黑，台積電收盤下跌10元，報收1840元；鴻海下跌2元，報收203元；台達電逆勢上漲20元，報收1475元；廣達下跌3元，報收283.5元；聯發科也逆勢上漲20元，報收1700元。觀察盤面行情表現，資金明顯從大型權值股流向特定利基型族群。光通訊族群成為領漲指標。眾達-KY早盤亮燈漲停，隨後午盤漲勢收斂，收盤漲幅逾4%，成交量超過2.8萬張；環宇-KY漲停鎖死，也創出歷史新天價427元，成交量也超過1.9萬張。上詮漲逾9%，華星光漲逾3%，聯鈞漲2%以上，顯示買盤追價意願積極。半導體檢測與相關設備商表現也亮眼，多檔指標股一度亮燈漲停，股后穎崴持續飆天價，今午盤亮燈漲停，鎖死在7930元。雍智科技、中探針、閎康、萬潤也一度漲停。央行昨日召開首季理監事會議，宣布政策利率連八凍，總裁楊金龍明確表示，當前貨幣政策基調將朝「偏緊」方向調整，不過理監事會，會中決議微調房市管制，將自然人第2戶貸款成數上限由五成放寬至六成。營建股受激勵今日大漲，怡華、寶徠攻漲停，名軒、遠雄、達麗也大漲。但另一面，受美系外資調降評等影響，記憶體類股成為重災區。南亞科、華邦電、威剛、宇瞻等多檔個股盤中紛紛重摔至跌停板，拖累電子股走勢。台股今日漲幅前十排名分別為慶騰、菱生、AES-KY、長廣、穎崴、昶昕、協禧、信邦、高端疫苗、台聯電。成交量前十排名則為信驊、穎崴、鴻勁、旺矽、健策、緯穎、精測、川湖、世芯-KY、台光電。