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▲BTS《ARIRANG（阿里郎）》歌曲一公開，就空降各大榜單，非主打曲目也都在排行上，直接大屠榜一波。（圖／MELON）

BTS（防彈少年團）今（20）日以第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》強勢回歸，不僅主打曲空降韓國音源排行榜冠軍、幾近「屠榜」，專輯銷量更在開售短短10分鐘內突破百萬張，加上預售量已經突破400萬張，展現王者歸來般的驚人號召力，不但再度刷新K-POP紀錄，也突破了自身前一張專輯的成績。根據韓國音樂統計平台Hanteo Chart數據顯示，《ARIRANG（阿里郎）》上線不到10分鐘，實時銷量即達104萬1058張，創下平台史上最快破百萬紀錄；開售1小時後銷量進一步攀升至111萬2157張。在預售階段的數字更是驚人。由專輯流通商公布的數據指出，截至預售開啟第7天，《ARIRANG（阿里郎）》預售量已突破406萬張，成為K-POP史上首張一週內突破400萬預售的專輯。值得一提的是，預售階段官方並未釋出任何預告照和歌曲資訊，依然吸引大量粉絲預購，也一舉超越BTS本身過去正規四輯《MAP OF THE SOUL:7》的紀錄。音源成績方面，主打歌《SWIM》一上線便登上全球多地排行榜冠軍，非主打曲也橫掃韓國主要音源平台榜單前列，說是「霸榜」也不為過，展現全面統治力。在Spotify上預存量（在正式發行前先加入個人音樂庫）的數據則突破501萬次，創下K-POP史上最高紀錄，即便團體活動空白了三年多，BTS在世界各地的影響力還是十分強大。BTS 明日於首爾光化門舉行免費回歸演唱會，預計吸引約26萬人到場，帶動龐大經濟效益。首爾政府和警局為維持秩序，將動員約6500名警力並進行交通管制。在回歸演唱會結束後，全球巡演也即將展開序幕，令全球粉絲都相當期待。