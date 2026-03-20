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▲BTS新專輯主打韓國精神，主打歌卻是全英文歌曲引起粉絲質疑。（圖／美聯社／達志影像）

防彈少年團（BTS）的第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》於今（20）日正式發行，睽違4年的團體回歸吸引許多關注，然而全新主打歌〈SWIM〉MV上線卻有許多韓國粉絲表示不如期待，因為專輯名稱是韓國的代表民謠「阿里郎」，因此粉絲事前期待會是一首能夠張揚BTS是韓國代表性團體的韓文歌曲，沒想到整首歌的歌詞幾乎都是英文，讓大家直言「很失望。」BTS新專輯的名稱為《ARIRANG（阿里郎）》，取名來自韓國傳統歌謠「阿里郎」，因此粉絲認為偶像這次的新專輯會是一張充滿韓國特色、同時帶有BTS專屬hip-hop風格的專輯。今日主打歌〈SWIM〉MV正式上線，歌曲卻不符合粉絲所想的「韓國感」，取而代之的是幾乎全英文的歌詞，韓文僅有短短幾句，讓許多人紛紛直呼「歌曲和專輯名稱『阿里郎』有什麼關係啊？」再加上BTS明晚將在象徵韓國人民精神的光化門王之路上舉辦演唱會，因此許多粉絲也紛紛吐槽「世宗大王聽到BTS在光化門唱英文歌都嚇瘋了」、「全英文為什麼要在光化門辦演唱會呀」、「專輯概念是韓國真的好搞笑」、「阿里郎被利用了呢」、「韓文一句都不用，專輯標題卻叫阿里郎」、「比《Golden》韓文還少呢」，粉絲認為BTS以韓國精神作為本次專輯的宣傳手法，但是歌曲公開後卻完全沒有關係，讓人感到相當失望。BTS明日將在首爾光化門廣場免費回歸演唱會，預計將吸引超過26萬名海內外粉絲湧入，面對龐大的人潮，為避免發生推擠與梨泰院踩踏悲劇，韓國行政安全部已高度戒備，並給出4大保命指引：千萬別蹲下撿東西、以及順著人流走、雙手護胸確保呼吸空間、不幸跌倒時蜷縮成球狀，不要撿掉落的東西，同時呼籲粉絲靠近活動現場前先確認逃生路線，防止走散陷入恐慌。