韓國大田市一間汽車零件工廠，當地時間今（20）日下午1點17分左右發生火災，目前已知至少50人受傷其中包括35人重傷，由於擔心火勢與造成的傷亡持續擴大，韓國消防當局緊急發布「國家消防動員令」，目前仍在努力撲滅火勢中。
根據《韓聯社》報導，起火的汽車零件工廠位於大田大德區文坪洞，消防廳在接獲通報後於9分鐘內啟動消防第一階段應對，14分鐘內升級至第二階段，隨後因擔憂出現大量人員傷亡，於下午1時53分正式發布國家消防動員令。
目前消防單位已動員約70輛設備與240名消防人力投入至滅火作業中。
截至當地時間下午2時30分為止，已知這起火災造成共50人受傷，其中重傷35人、輕傷15人。由於工廠內部可能仍有失蹤人員，外界擔心傷亡人數恐將進一步增加。
消防當局表示，待火勢撲滅後，將進一步確認建築內失蹤人員情況，並調查詳細的災損規模以及火災發生原因。另外，消防當局也指出，由於工廠屋頂散落有化學物質，導致滅火難度增加，還有部分工人是在跳樓逃生時骨折受傷。
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目前消防單位已動員約70輛設備與240名消防人力投入至滅火作業中。
截至當地時間下午2時30分為止，已知這起火災造成共50人受傷，其中重傷35人、輕傷15人。由於工廠內部可能仍有失蹤人員，外界擔心傷亡人數恐將進一步增加。
消防當局表示，待火勢撲滅後，將進一步確認建築內失蹤人員情況，並調查詳細的災損規模以及火災發生原因。另外，消防當局也指出，由於工廠屋頂散落有化學物質，導致滅火難度增加，還有部分工人是在跳樓逃生時骨折受傷。