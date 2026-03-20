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胡瓜YouTube頻道才創立2年！內容品質高老少觀眾都讚爆

瓜哥的YouTube做出來的內容和品質，就像真的電視訪談、外景節目一樣自然。

▲胡瓜經營YouTube頻道「下面一位」拍攝節奏自然有趣，即便是長片點閱率還是嚇嚇叫。（圖/YT@下面一位）

點閱率甚至有達到200萬以上的規模，完全是許多破百萬YouTuber已經回不去的數字。

羅時豐挺過頻道切割爭議！東山再起創新單元殺出血路

即便頻道訂閱者只有約30萬，但每支影片幾乎都是破40至50萬以上，黏著度非常高，影片最高也有到破百萬的等級。

▲羅時豐開設自己的頻道「大牛比較攬」，新創單元「趣你家蹭飯」獲得廣大好評，點閱率也是嚇嚇叫。（圖／大牛比較攬YouTube）

羅時豐拍攝因為是素人，更添加許多日常生活的帶入感，一個市井小民的生活就彷彿跟自己日常一樣，背後的故事有些也相當感人！

短影音時代崛起，在這資訊流通快速且注重「快狠準」的時代，相較於擅長拍攝長影音的YouTuber們，流量幾乎都受到巨大衝擊，許多頻道雖然是百萬訂閱以上，但觀看數字早就已經一去不復返。不過有觀眾卻也發現，資深藝人老大哥「胡瓜」的「下面一位」、資深歌手「羅時豐」的「大牛比較攬」YouTube頻道，反而因為創作題材新鮮有趣，加上訴諸許多在台灣的地方人情世故，在短影音崛起的世代殺出血路，引爆熱烈話題。資深主持人胡瓜以一句「下面一位」紅遍大街小巷，2024年3月7日創立YouTube頻道「下面一位」加入新媒體戰場，瓜哥本身自帶人氣不說，影片內容多變且拍攝團隊專業，短短2年的時間已經累計超過50萬名訂閱者，隨著團隊經營越趨成熟，《NOWNEWS》記者自己也很愛看瓜哥的YouTube頻道，最近一系列跟坊間的「面粉（瓜哥YouTube粉絲名）」見面，介紹當事人的背景故事、體驗民間生活等等都非常有趣又好看，即便是30分鐘長片也都是一下就看完；另外還有瓜哥在演藝圈的資深好友們，像是開箱「洪榮宏的開心農場」、「跟比莉姐合體」等，笑料十足，留言區幾乎都是一片好評，而資深歌手羅時豐原本轉戰YouTube較早，以《羅時豐D.L 不務正YA》起家，但後來因為跟姪子有糾紛，雙方分家各自經營頻道，羅時豐在2024年3月4日創立新頻道「大牛比較攬」經營至今，頻道從一開始自己開發「去你的家鄉」延伸出「趣你家蹭飯」，各種開箱素人的家居生活故事，讓觀眾更感受到貼近自己生活爆紅，「趣你家蹭飯」單元是羅時豐會在菜市場當中，隨機詢問路人可不可去他們家作客吃飯，由自己買菜然後請對方烹煮，單元從2024年11月拍攝至今都還在持續中，記者也是忠實鐵粉每集都有看，跟瓜哥的「頂級素材」相比，只能說，如果你訂閱的YouTuber都看膩了，那麼瓜哥的「下面一位」跟羅時豐的「大牛比較攬」這兩個頻道，不妨可以參考看看，放入播放清單中，配飯看超搭哦！