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立法院國民黨團一連兩天舉辦黨團和黨中央餐敘，今(20)日第二場邀請司法及法制、衛環、教育與交通4委員會共26立委，相較前一天有1/3人未到，此次出席人數較多，僅盧縣一、魯明哲、翁曉玲、葛如鈞、柯志恩5人未到，另外立法院副院長江啟臣不涉入黨團事務也未出席。不顧媒體關注藍委徐巧芯都沒出席一事，黨團書記長林沛祥表示「她有先請假」，文傳會主委尹乃菁也說，這是很自在地聚會，這不需要這麼嚴肅看待，「沒來的人要補考或記過？完全沒這回事」，她也說下次換黨中央請客。國民黨團一連兩天舉辦餐敘，今天第二梯次，出席立委包括黨團三長傅崐萁、林沛祥、許宇甄；立委洪孟楷、涂權吉、邱若華、廖偉翔、萬美玲、吳宗憲、羅廷瑋、蘇清泉、王育敏、陳菁徽、葉元之、羅智強、謝龍介、邱鎮軍、游顥、楊瓊櫻、顏寬恒20人。未到的4個委員會成員當中，交通委員會召委黃健豪、委員陳雪生、司法法制委員會委員林倩綺出席昨天的餐敘，另外身處司法法制委員會的立法院副院長江啟臣依照慣例不出席，僅盧縣一、魯明哲、翁曉玲、柯志恩、葛如鈞5人未到。不過先前曾提出8100億軍購版本的藍委徐巧芯兩天都未出席，引發關注。國民黨團書記長林沛祥緩頰，徐巧芯有其他公務所以請假，他覺得不用特別預設立場哪些委員不到，各立委都相當忙碌，尊重每個兄弟姊妹的立場國民黨文傳會主委尹乃菁補充，這個就是黨團請客，黨中央是客人，這就是一個很輕鬆的聚會，又不是那麼的嚴肅說：「喔！我們今天上課啊，要考試喔，然後要登記、要點名，然後沒來的人要補考或是記過、曠課」，完全沒這回事。所以說誰到、誰沒到，立委大家都忙，就是依照委員時間，大家就是很自在地來聚會。所以這都不需要這麼嚴肅看待。林沛祥說，現在政治氛圍上，各兄弟姊妹都很辛苦，所以未來還是會繼續舉辦類似的餐會，希望黨中央多多聯繫，讓很多政策跟步調上一致。尹乃菁也說「下次換我們請客」。