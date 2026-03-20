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▲永揚消防總經理張顥瀗介紹公司最新產品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.20）

▲高市府消防局長王志平（前左）參觀高雄智慧城市展永揚消防展位，由董事長張來川（前右）親自解說。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲永揚消防以「消防是救人的事業」為宗旨，致力於研發值得信賴的消防受信總機及廣播主機、系統探測器等消防警報設備相關周邊產品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.20）

「2026高雄智慧城市論壇暨展覽(KSCSE)」今（20）日至22日在高雄展覽館登場，聚焦AI、智慧醫療、智慧交通與淨零科技等城市發展核心議題。永揚消防今年首度參展，推出「AIoT消防安全管理系統」，透過「感知層、戰情層、決策層」的三層架構，建構保護資產與搶救生命的數位雙生防護網。永揚消防安全設備股份有限公司1999年創立於高雄，為國內消防警報系統設備的製造大廠之一，積極斥資打造實驗室，以「消防是救人的事業」為宗旨，致力於研發值得信賴的消防受信總機及廣播主機、系統探測器等消防警報設備相關周邊產品，發揮設備系統化與多元化功能，目前除在台灣市場佔有率居領先地位，近年來業務更擴展到東南亞、中東、澳洲、歐洲等地，並持續朝全球邁進。董事長張來川表示，警報系統是「帶動一切防災對策之火車頭」，只要多進步一點，世界上可能的財務損失及人員傷亡就可以再少一點，永揚消防自我期許作為最可靠的消防設備專家，守護客戶的生命財產安全。他說，公司生產的消防火警受信總機及AI警報系統，可顯示明確起火點位置與煙濃度或環境溫度，並具髒污維護預警提醒功能，可避免誤報。此外，永揚消防的AIOT消防安全管理系統，協助企業正確且有效構建精準救災的戰情室，可前端預警革命、數據秒間可視化、跨維度遠端連動，採用AI動態浮動閥值技術，有效過濾粉塵與水氣，大幅降低誤報率；當火警觸發時，系統會精準定址並自動帶出起火位置平面圖，整合化學品種類、數量、危害辨識卡(H-Card)與安全資料表(SDS)；管理者可透過平板或手機APP即時掌控廠區狀態，並迅速與現場消防指揮官接軌，將「受困人員位置、化學品分布、即時影像」完整呈現，甚至能遠端操作排煙捲門等消防設備，引導人員避難及輔助消防隊制定戰術，避免人員貿然進入危險區域，強化救災實效並符合消防法規定。張來川表示，隨著《消防法》第21-1條修正於2025年6月1日正式施行，企業面臨更為嚴苛的合規壓力。而「AIoT 消防安全管理系統」正成為企業轉危為安、從「被動警報」轉向「主動戰情防護」的核心關鍵。永揚消防的火災廣播主機更升級配備智慧型D類功率擴大機，各項效能指標全面領先傳統AB類設備，輸出效率翻倍，電費節省近五成，採用極高頻率轉換開關技術，廢熱量大幅降低68%，低耗熱的特性不僅提升系統穩定度與耐用性，更讓設備得以徹底擺脫巨型散熱片的束縛。在機房空間利用率上，D類擴大機展現「空間革命」的成效，直接節省50%的機櫃容量，讓維運單位能在有限的空間內配置更多核心設備，大幅提升機房部署的靈活性。