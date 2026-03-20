美國總統川普19日在白宮與日本首相高市早苗會面，現場日本記者問題引發許多議論，一名朝日新聞記者問及川普為何打伊朗前沒先通知日本等盟友，反遭川普回應日本打珍珠港前也沒先通知；事實上，川普在過程中還與其他日本記者互動，有記者準備問問題前，川普問及高市早苗，「這是好記者還是壞記者？」一旁的日本外相茂木敏充笑著回應。
川普在白宮記者會上與日本媒體的互動備受關注，朝日新聞記者千千岩森生（千々岩森生）問及川普「為什麼美國攻打伊朗前，沒有事先知會包含日本在內等歐亞盟友？」
川普強調這是為了出其不意，不告訴任何人，就是要達到突襲效果，隨後笑回「還有誰比日本更懂突襲？對吧？當年珍珠港也沒先告訴我們對吧？」；讓一旁高市早苗朝著記者和一旁日本官員露出尷尬笑容。
這場白宮記者會除了高市早苗之外，日本方面有外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正、官房副長官尾崎正直、駐美大使山田重夫，以及國家安全保障局長市川惠一等人共同出席。
不僅如此，事實上川普在回答這名日本朝日新聞記者問題之前，亦有其他日本記者對川普提出問題，（白宮直播影片36:07秒處），川普對著高市早苗問，「這看起來像是你們的人，他在你們日本是個好記者？還是壞記者？」旁的日本外務大臣茂木敏充笑回「So-So」；現場爆出一陣笑聲。
這名日本記者問及川普在伊朗局勢中期待日本採取何種具體行動？川普回應，「我期待日本能夠挺身而出，因為我們之間有這樣的關係。我們也一直在為日本出力。我們在日本駐有4萬5千名士兵，在日本投入了大量資金，我們之間就是這樣的關係，所以我預期、也不感到意外他們會站出來。」
川普強調，其實美國不需要太多幫助，但他認為大家應該站出來的。川普以日本為例，日本超過90%的石油是經由海峽（荷姆茲海峽）運輸的，這就是日本應該出力的原因。
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川普強調這是為了出其不意，不告訴任何人，就是要達到突襲效果，隨後笑回「還有誰比日本更懂突襲？對吧？當年珍珠港也沒先告訴我們對吧？」；讓一旁高市早苗朝著記者和一旁日本官員露出尷尬笑容。
這場白宮記者會除了高市早苗之外，日本方面有外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正、官房副長官尾崎正直、駐美大使山田重夫，以及國家安全保障局長市川惠一等人共同出席。
不僅如此，事實上川普在回答這名日本朝日新聞記者問題之前，亦有其他日本記者對川普提出問題，（白宮直播影片36:07秒處），川普對著高市早苗問，「這看起來像是你們的人，他在你們日本是個好記者？還是壞記者？」旁的日本外務大臣茂木敏充笑回「So-So」；現場爆出一陣笑聲。
這名日本記者問及川普在伊朗局勢中期待日本採取何種具體行動？川普回應，「我期待日本能夠挺身而出，因為我們之間有這樣的關係。我們也一直在為日本出力。我們在日本駐有4萬5千名士兵，在日本投入了大量資金，我們之間就是這樣的關係，所以我預期、也不感到意外他們會站出來。」
川普強調，其實美國不需要太多幫助，但他認為大家應該站出來的。川普以日本為例，日本超過90%的石油是經由海峽（荷姆茲海峽）運輸的，這就是日本應該出力的原因。