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民眾黨立院黨團不滿民進黨籍內政委員會召委李柏毅，同意行政官員不用接受民眾黨立委李貞秀質詢，於今（20）日在立法院會提出譴責李柏毅案，並提案將其移送紀律委員會，該案經表決逕付二讀。對此，李柏毅下午在質詢時感嘆，真心換絕情，今天心情非常差，但為了法制，會繼續堅持；行政院長卓榮泰則鼓勵說，「我們互相鼓勵，伸手不打笑臉人、繼續保持微笑」。立法院會下午繼續進行施政總質詢，李柏毅質詢時表示，他上午被送紀律委員會、譴責，而卓榮泰在3月6日也被譴責，卓榮泰回應，行政院堅持在法的立場上，這種譴責行政院會檢討在法的執行是否能完全落實。李柏毅說，他也堅持在法的立場上，對於有違法身分疑慮的女士，採取尊重的態度，「韓院長我尊重你的協商結論，我請這位女士上台，我也尊重行政院對所有法律的解讀，也尊重行政院官員，包括劉世芳不必上台回應，兩個尊重，換來絕情的送紀律委員會」。李柏毅表示，就如同卓院長的尊重，上週送來中選會人事案，得到什麼結果？卓榮泰回應，這是基於過去到現在，若要讓行政院等部會機關順利運作，尤其這種人事同意權，願意採取政黨、黨團之間互相來協調的方式。李柏毅詢問，除了執政黨，另外兩個黨，有按照您一開始與他們協調的方式來做嗎？卓榮泰說，非常遺憾且意外。李柏毅感嘆，真心換絕情，今天心情非常差，但為了法制會繼續堅持；卓榮泰說，「我們互相鼓勵，伸手不打笑臉人、繼續保持微笑」，李柏毅則回應，謝謝院長的鼓勵。