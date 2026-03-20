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立法院內政委員會16日邀請內政部長劉世芳業務報告，但民眾黨籍中配立委李貞秀質詢時，劉世芳和相關官員皆拒絕上台，民進黨籍召委李柏毅也裁示官員不必詢答、提供資料，導致「空氣質詢」。民眾黨團今(20)上午對兩人提出譴責案，要求停止歧視，在藍白聯手下逕付二讀。劉世芳下午回嗆，李貞秀不具備有立委資格，行政官員，不必接受沒有立委資格的質詢。針對民眾黨團今對劉世芳、李柏毅譴責案逕付二讀一事，劉世芳下午受訪時回嗆，依照《憲法》依法行政，李貞秀女士從頭到尾都沒有告訴國人，她有沒有放棄雙重戶籍跟雙重國籍，她也沒有否認她仍有中華人民共和國國籍這件事情。按照台灣的《國籍法》，本來就是應該在就職前一天提出放棄證明，目前為止仍然沒有收到。劉世芳說，先前立法院長韓國瑜協商時，也提到這件事沒有黨團共識，當時韓也請立法院的人事處唸出，李貞秀所簽的文書有涉嫌偽造的嫌疑，也就是說她只有簽中華民國國籍，並沒有簽她有中華人民共和國的雙重國籍，到目前為止，都還沒有收到公文書影印本。劉世芳續道，目前為止，內政部仍然認為李貞秀女士不具有立法委員資格。按照《立法院職權行使法》，或立院各項議事規則，以及內政委員會召委所做的議事規範，她是按照議事規範、尊重內政委員會所有委員的質詢跟備詢至於未來質詢遇到李貞秀是否會接受質詢？劉世芳明言，「我認為李貞秀女士仍然是李貞秀女士，她不具備有立法委員的資格」，按照《立法院職權行使法》，或是立法院議事規則、規範，行政官員，其實不必接受一個沒有立法委員資格的質詢。