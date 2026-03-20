立法院內政委員會16日邀請內政部長劉世芳業務報告，但民眾黨籍中配立委李貞秀質詢時，劉世芳和相關官員皆拒絕上台，民進黨籍召委李柏毅也裁示官員不必詢答、提供資料，導致「空氣質詢」。民眾黨團今(20)上午對兩人提出譴責案，要求停止歧視，在藍白聯手下逕付二讀。劉世芳下午回嗆，李貞秀不具備有立委資格，行政官員，不必接受沒有立委資格的質詢。
針對民眾黨團今對劉世芳、李柏毅譴責案逕付二讀一事，劉世芳下午受訪時回嗆，依照《憲法》依法行政，李貞秀女士從頭到尾都沒有告訴國人，她有沒有放棄雙重戶籍跟雙重國籍，她也沒有否認她仍有中華人民共和國國籍這件事情。按照台灣的《國籍法》，本來就是應該在就職前一天提出放棄證明，目前為止仍然沒有收到。
劉世芳說，先前立法院長韓國瑜協商時，也提到這件事沒有黨團共識，當時韓也請立法院的人事處唸出，李貞秀所簽的文書有涉嫌偽造的嫌疑，也就是說她只有簽中華民國國籍，並沒有簽她有中華人民共和國的雙重國籍，到目前為止，都還沒有收到公文書影印本。
劉世芳續道，目前為止，內政部仍然認為李貞秀女士不具有立法委員資格。按照《立法院職權行使法》，或立院各項議事規則，以及內政委員會召委所做的議事規範，她是按照議事規範、尊重內政委員會所有委員的質詢跟備詢
至於未來質詢遇到李貞秀是否會接受質詢？劉世芳明言，「我認為李貞秀女士仍然是李貞秀女士，她不具備有立法委員的資格」，按照《立法院職權行使法》，或是立法院議事規則、規範，行政官員，其實不必接受一個沒有立法委員資格的質詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉世芳說，先前立法院長韓國瑜協商時，也提到這件事沒有黨團共識，當時韓也請立法院的人事處唸出，李貞秀所簽的文書有涉嫌偽造的嫌疑，也就是說她只有簽中華民國國籍，並沒有簽她有中華人民共和國的雙重國籍，到目前為止，都還沒有收到公文書影印本。
劉世芳續道，目前為止，內政部仍然認為李貞秀女士不具有立法委員資格。按照《立法院職權行使法》，或立院各項議事規則，以及內政委員會召委所做的議事規範，她是按照議事規範、尊重內政委員會所有委員的質詢跟備詢
至於未來質詢遇到李貞秀是否會接受質詢？劉世芳明言，「我認為李貞秀女士仍然是李貞秀女士，她不具備有立法委員的資格」，按照《立法院職權行使法》，或是立法院議事規則、規範，行政官員，其實不必接受一個沒有立法委員資格的質詢。