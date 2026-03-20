2026年大港開唱將於明（21）日、後（22）日在高雄駁二藝術特區登場，適逢活動邁入20周年，規模、卡司陣容、場域規劃皆再度升級。卡司集結超過百組演出陣容，規模為歷年之最。日本藝人有人氣創作歌手milet，台灣有「姐姐」謝金燕雙位大港女神。甚至還有小朋友的偶像「巧虎」，《NOWNEWS今日新聞》本文整理完整卡司、兩天時間表、進場規範、直播平台、交通、交管等資訊一次看。
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日期：2026年03月21-22日
地點：高雄駁二藝術特區
官網：2026大港開唱官網、大港開唱臉書
今年同樣由三大主舞台「南霸天」、「女神龍」、「海龍王」坐鎮，同時還有「卡魔麥」、「海波浪」、「藍寶石」、「大雄丸」等各種不同類型舞台，輪番接力帶來多樣風格的音樂現場。沒有買到門票的樂迷，也能到直接到免費區域舞台「青春夢」、「出頭天」、「小港祭」、「大樹下」、「大力膠」。
另外，小朋友喜愛的巧虎與巧連智團隊，也將於活動兩日的下午 4 點 40 分，在「KIDS迌親子區（大義公園草皮）」準時開唱，此區域特別開放無需購票即可參加。以下整理完整卡司、兩日表等資訊：
結束バンド (JP)｜milet (JP)｜謝金燕｜落日飛車｜怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆｜滅火器 Fire EX. ｜血肉果汁機 ft. 陳亞蘭｜拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO) ｜鄭宜農｜AiNA THE END (JP)｜Hiromi's Sonicwonder（JP, US, FR)｜ Käärijä (FI)｜The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)｜the band apart(JP)｜李竺芯 ft. 妮妃雅・瘋｜南瓜妮歌迷俱樂部｜康士坦的變化球 KST｜椅子樂團｜Aooo （JP)｜EmptyORio｜HUSH｜TOOBOE(JP)｜海豚刑警｜TSS(FR)｜當代電影大師Modern Cinema Master｜same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )｜NOVELISTS(FR)｜BAND-MAID(JP)｜隨性 Random ft. 婷文｜ゲシュタルト乙女 (urban session) ft. yurinasia｜巨大的轟鳴 Gigantic Roar｜Gummy B X 陳嫺靜｜芒果醬 Mango Jump｜jo0ji(JP)｜AVRALIZE(DE)｜Mong Tong x XTRUX｜P!SCO｜Manic Sheep｜馬克 SAVAGE.M ｜憂憂 ft 奕碩｜Plutato｜MoonD’shake｜庵心自在所｜破地獄 Scattered Purgatory｜喜劇開港單口喜劇｜壓滿俱樂部｜昭霖 & 甜吻吻｜BBFFMF｜黑狼人肉戰車那卡西｜無妄合作社｜FunkyMo ft. 小尾巴｜NEE(JP)｜五月五日 OWALLOIL (KR)｜貓膽汁 CAT’s Bile｜Infernal Chaos｜粉紅噪音｜忘憂水 Wonder Water｜打倒三明治｜COLD DEW｜倒車入庫｜共振效應｜陳以恆｜LEIGHT NINE｜帕崎拉｜漂流出口 Outlet Drift｜DSPS｜KINAKO & 東京中央線｜薄荷葉 ft. JB｜黃宇寒 Han｜debloop｜沈默紳士｜LAWA ft. Angie安吉｜MOTIF HIVE ｜Crescent Lament 恆月三途｜畫室The WLTZ｜Yappy｜Yokkorio｜多米多羅 ft. 可凡｜體熊專科。Major in Body Bear｜黃雨晴｜震樂堂｜洪安妮｜美麗本人 ft. 異鄉人｜馬尾 ft. 立長｜DJ DINDIN｜DJ YU｜DJ GTER｜DJ GAN3DA/DJ N.OERS｜BRADD｜Dac｜DCIV｜Flowstrong｜FRαNKIE阿法｜Lazy Habits｜LEO37｜Robot Swing｜IP Lockers｜DJ QuestionMark｜DJ賴皮MRSKIN｜何勁旻｜陳冠哼光頭火鳥｜光頭美麗｜光頭珞亦｜曾國宏｜許正泰｜呱吉｜迪拉｜李毅誠｜柯家洋｜阿舌｜小堯｜阿賢｜ 宅邦戰隊 F2F 學園祭 VS 派對超人［ 羅百吉 ft. 寶貝｜謝明諺｜C.Holly｜潤少｜LilHAO］｜Brain Youth｜Slow Roast慢熟 (Debby Wang 王思雅、林映辰、郝東東)｜Mr. Kloud｜DJ ChiLL｜蘇俊穎掌中木偶劇團｜DJ Hunter｜DJ ChiLL｜DJ Litro ｜Koichi "DJ Hana-G" Hanafusa｜月燈風琴 GhettoOrgan｜Nozomu Kitazawa｜Formosa Soul Club (Thomas Schlatter)｜DJ Txako｜Marcus Aurelius
📍南霸天 SOUTHERN OVERLORD：
Day 1 (03月21日) 傳送門：https://youtube.com/live/6bVEczL9uLo?feature=share
Day 2 (03月22日) 傳送門：https://youtube.com/live/s60g-rJnLpQ?feature=share
📍女神龍 DRAGON GODDESS：
Day 1 (03月21日) 傳送門：https://youtube.com/live/oYU_0oQlhw8?feature=share
Day 2 (03月22日) 傳送門：https://youtube.com/live/qezshtRUDtg?feature=share
🟡「2026大港開唱」舞台與演出規範
一、管制原則：
各舞台有容留上限，滿載時將暫停入場（一進一出）。
不鼓勵夜排、嚴禁佔位。
二、拍攝與直播限制：
1、演出期間請勿使用自拍棒，嚴禁「全程錄影」。
2、所有演出未經授權請勿翻拍、錄影、截圖或散布。
由於授權因素，以下演出「無提供線上直播」：
▪️03月21日女神龍舞台：same Sam but different.、謝金燕。
▪️03月22日南霸天舞台：結束バンド(JP)。
三、飲食規定：室內舞台「全面禁止飲食」，勿將餐飲放置於出入口。
四、天候與突發：遇雨請穿雨衣，若需撐傘請移至舞台兩側。
五、若發生推擠或緊急事故，請配合SOP與工作人員指示疏散。
🟡「2026大港開唱」交通管制：
高雄市交通局表示，為維持現場動線順暢與行人安全，3月21-22日的每天10:00-22:30，周邊區域（大勇路、公園二路、大義街、蓬萊路等）將進行交通管制，請提前留意並配合現場指引，部分路段禁止車輛通行。
🟡「2026大港開唱」交通資訊與接駁：
📍搭捷運：至O2鹽埕埔站
📍搭輕軌：至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站皆可到達。
📍自行開車（停車資訊）：
車輛可停至公園路停車場、真愛路停車場（車位極少，強烈建議搭乘大眾運輸）。
📍大港接駁車：
提供「高流蓬萊港區」接駁服務，僅限手環持有者搭乘。