我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS和IG推出回歸活動，只要完成指定步驟就可以解鎖成員影片。（圖／翻攝自X）

BTS（防彈少年團）今（20）日帶著第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》正式回歸，睽違4年團體推出新作品吸引全世界粉絲關注，而IG社群也合作推出隱藏活動，只要按讚主打歌〈SWIM〉貼文、便利貼分享、個人主頁分享、發一則使用新曲的限時動態，完成四項任務就可以解鎖來自BTS的獨家訊息！BTS本次回歸和社群IG合作推出隱藏任務，只要完成四項指定任務「按讚〈SWIM〉官方影片貼文、透過便利貼功能分享〈SWIM〉一曲、在個人簡介頁面分享〈SWIM〉歌曲、發一則限時動態並在其中套用〈SWIM〉歌曲」，完成以上任務就會出現通知「您已解鎖來自BTS的獨家訊息！」點開後就會聽到成員親自說：「等了很久了對吧！我們非常想念你們，我們希望可以透過這個IG活動留下更多回憶，現在的我們已經迫不及待要跟你們在演唱會上見面了！謝謝！」而本次活動並沒有限制一定只能分享〈SWIM〉一曲，只要是《ARIRANG（阿里郎）》新專輯中的收錄曲都是可以完成任務的，根據已經解完任務的網友透露，任務不需要照步驟完成，只要都有完成即可；若是任務一一完成卻沒有解鎖訊息的粉絲，可以將IG系統更新一次，然而再重新操作一次，就可以成功解鎖了。BTS（防彈少年團）今日以第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》強勢回歸，不僅主打曲空降韓國音源排行榜冠軍，專輯銷量更在開售短短10分鐘內突破百萬張，加上預售量已經突破400萬張，不只再度刷新K-POP紀錄，也突破了自身前一張專輯的成績，而他們明天也將於首爾光化門舉辦免費回歸演唱會，預計吸引約26萬人到場，令全球粉絲都相當期待。