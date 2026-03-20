中央氣象署預報員林定宜表示，今（20）日至明（21）日持續受東北季風影響，北部、東部天氣偏涼，迎風面有局部短暫雨，中南部則維持溫暖偏暖，但日夜溫差明顯，普遍可達10度以上。林定宜提醒，這波天氣變化在今晚到明晨，宜蘭、花蓮山區因位於鋒面尾端附近，可能出現局部大雨。到了3月22日週日起，隨著東北季風減弱，北部、東北部氣溫將明顯回升，水氣也逐步減少，下週全台大多可望維持晴到多雲，中南部高溫甚至有機會衝上30度。
林定宜表示，這兩天最明顯的感受就是「南暖北涼」，受到東北季風影響，北部、東部低溫約17至18度，中南部雖然白天仍偏暖，但日夜溫差普遍可達10度以上，南北往返的民眾會特別有感。氣象署最新預報顯示，明天北部、東北部、東部及澎湖高溫約22至25度，中南部及東南部則可來到27至30度，低溫約16至19度，金門15度、馬祖12度。
今夜到明晨最需注意 宜花山區有局部大雨機率
氣象署表示，3月21日仍是東北季風影響型態，鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區也有局部短暫陣雨；其中清晨東北部及東部山區，也就是宜蘭、花蓮山區，須留意局部大雨發生機率。
週日起天氣穩定回暖，中南部上看32度
這波偏涼天氣不會拖太久，氣象署預報3月22日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，僅東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部有零星降雨，其餘地區大多多雲到晴。3月23日至3月26日，全台大多為晴到多雲，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部、東北部及大台北山區零星降雨。氣溫方面，3月22日至3月26日北部及東半部高溫約26至29度，中南部可達29至32度，西半部與東北部低溫約16至19度。
下波變天時間：3月27日東北季風增強
不過，穩定天氣只會先維持幾天。氣象署提醒，3月27日還有另一波鋒面通過，加上東北季風再增強，北部、東北部將再度轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；3月28日至3月29日仍受東北季風影響，北部、東北部偏涼，其餘地區早晚亦涼。
3/21~3/29天氣重點
21日(六)：東北季風影響，北部、東北部稍涼，桃園以北、東半部有短暫雨，宜花山區清晨防局部大雨，中南部山區午後也有零星雨。
22日(日)：東北季風減弱，北部、東北部回溫，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，午後山區有零星降雨。
23日(一)：各地大多晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後東部、東北部及大台北山區有局部零星降雨機會。
24日(二)：天氣持續穩定，各地晴到多雲，東南部、恆春半島仍有零星短暫雨，午後東部及北部山區有局部短暫雨。
25日(三)：各地維持晴到多雲，東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後東部、東北部及大台北山區仍有局部降雨機會。
26日(四)：白天偏暖，各地大多晴到多雲，東南部及恆春半島有零星短暫雨，午後東部、東北部及大台北山區有局部降雨。
27日(五)：鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區也有零星雨。
28日(六)：東北季風持續影響，北部、東北部稍涼，東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後南部山區有零星降雨，其餘多雲到晴。
29日(日)：東北季風持續，北部、東北部偏涼，東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，午後南部山區零星降雨，其餘地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
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今夜到明晨最需注意 宜花山區有局部大雨機率
氣象署表示，3月21日仍是東北季風影響型態，鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區也有局部短暫陣雨；其中清晨東北部及東部山區，也就是宜蘭、花蓮山區，須留意局部大雨發生機率。
週日起天氣穩定回暖，中南部上看32度
這波偏涼天氣不會拖太久，氣象署預報3月22日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，僅東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部有零星降雨，其餘地區大多多雲到晴。3月23日至3月26日，全台大多為晴到多雲，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部、東北部及大台北山區零星降雨。氣溫方面，3月22日至3月26日北部及東半部高溫約26至29度，中南部可達29至32度，西半部與東北部低溫約16至19度。
不過，穩定天氣只會先維持幾天。氣象署提醒，3月27日還有另一波鋒面通過，加上東北季風再增強，北部、東北部將再度轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；3月28日至3月29日仍受東北季風影響，北部、東北部偏涼，其餘地區早晚亦涼。
3/21~3/29天氣重點
21日(六)：東北季風影響，北部、東北部稍涼，桃園以北、東半部有短暫雨，宜花山區清晨防局部大雨，中南部山區午後也有零星雨。
22日(日)：東北季風減弱，北部、東北部回溫，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，午後山區有零星降雨。
23日(一)：各地大多晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後東部、東北部及大台北山區有局部零星降雨機會。
24日(二)：天氣持續穩定，各地晴到多雲，東南部、恆春半島仍有零星短暫雨，午後東部及北部山區有局部短暫雨。
25日(三)：各地維持晴到多雲，東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後東部、東北部及大台北山區仍有局部降雨機會。
26日(四)：白天偏暖，各地大多晴到多雲，東南部及恆春半島有零星短暫雨，午後東部、東北部及大台北山區有局部降雨。
27日(五)：鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區也有零星雨。
28日(六)：東北季風持續影響，北部、東北部稍涼，東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後南部山區有零星降雨，其餘多雲到晴。
29日(日)：東北季風持續，北部、東北部偏涼，東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，午後南部山區零星降雨，其餘地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署