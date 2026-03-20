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台股今（20）日開高，早盤一度來到33989.18點，但盤中劇烈震盪，開高走低，大盤上下劇烈波動超過600點，再度上演雲霄飛車瘋狂行情，這是因為追蹤臺灣50指數的兩大市值型ETF 0050、006208今日盤後換股生效，市場權值股劇烈震盪，也導致台積電最後一盤湧入超過2.4萬張的成交賣壓大量，終場收黑下跌10元。元大台灣 50（0050）與富邦台 50（006208）今日換股生效，導致台積電因換股權重微調翻黑，最後一單爆出超過2.4萬張的沈重賣壓量，以1840元作收，下跌10元。追蹤臺灣50指數的市值型ETF的元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）本次5進5出，新增鴻勁、欣興（3037）、華邦電（2344）、金像電（2368）、京元電子（2449）；刪除貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）、萬海（2615）。此次遭到刪除的萬海與瑞昱也分別面臨約3.3萬張與1.1萬張的調整賣單。儘管台積電尾盤因換股權重微調而翻黑，但其在先進製程的領先地位仍穩健，反而是被移出指數的個股，下週開盤後的籌碼穩定度將成為市場關注的焦點。而臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息、臺灣永續指數等在內的富時羅素系列指數季度調整結果已於6日公告，相關成分股納入及刪除之變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。