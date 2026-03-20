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▲陳其邁率隊巡禮各區展出，在高雄捷運黃線攤位專心聆聽導覽人員的解說。（圖／高市府捷運局提供）

▲「軌道噪音即時偵測與灑水」及「輕軌成圓，幸福綿延：全齡共榮的智慧稱活圈」。（圖／高市府捷運局提供）

▲黃線捷運鳥松機廠1/400模型。（圖／高市府捷運局提供）

2026高雄智慧城市展於今（20）日盛大開幕，高市捷運局以「智慧領航、幸福永續」為核心，於市政主題館展出三項重大主題，全面展現高雄在智慧軌道建設與友善鄰里環境上的卓越政績。捷運局今更與捷運紅線延伸線列車供應商「現代樂鐵（Hyundai Rotem）」舉辦新車模型揭幕儀式，由市長陳其邁及現代樂鐵本部長趙逸衍共同剪綵，見證高雄軌道建設邁向數位轉型與智慧化發展的新篇章，象徵高雄捷運路網智慧化再升級。軌道降噪守鄰里，智慧城市更友善捷運局長期致力於提升市民居住品質，本次展出「軌道噪音即時偵測與灑水」系統，該系統運用「邊緣運算」與「遠端連線」技術，當輕軌行經彎道產生高頻摩擦聲噪聲分析模組能即時判別並同步資訊至行控中心（OCC），並隨即下達自動指令啟動軌道灑水裝置。透過水霧潤滑軌道與鋼輪，有效降低尖銳噪音，落實「軌道降噪守鄰里」的友善環境目標。輕軌成圓，打造全齡共融生活圈高雄輕軌自成圓以來，已成為城市綠能交通的代表，更在115年春節及燈會期間創下65.6萬人次及132.2萬人次的運量佳績。捷運局在「輕軌成圓，幸福綿延：全齡共融的智慧生活圈」主題中，強調輕軌路網橫跨前鎮、苓雅、鹽埕、鼓山、左營、三民及鳳山等七大行政區，並串聯6處公共運輸轉乘點、25所學校及5大重要醫院。這不僅大幅縮短通勤時程，更提供學生與就醫市民最安全、便捷的無障礙轉乘環境，實現全齡共融的智慧生活。智慧黃線，全生命週期永續願景針對備受矚目的捷運黃線，捷運局以「智慧科技驅動運輸工程」為題，展示如何將智慧科技導入全生命週期。黃線採最高規格GoA4等級無人駕駛系統，具備自動運轉、停止、車門控制及突發事件處理能力。在興建工程管理上，透過「PMIS專案管理系統」及「智慧工地」技術，整合人臉辨識、AI防護具辨識、電子圍籬及大地監測系統，實現資訊即時化、透明化，有效提升施工效率並確保職安及工程品質，落實永續城市願景。本次展覽中，捷運局結合國際廠商合作一同參與展出，包含展出司機員失能AI偵測的高捷公司，以及深耕AI淨零減碳的德國萊因、里卡多、法國軌道等國際專業顧問。此外，新加坡科技電子公司展出多項AI、5G及資安防護技術。捷運局強調，高雄捷運不只是交通工具，更是推動數位轉型與智慧城市的關鍵力。未來將持續秉持智慧與永續的精神，為市民打造更智慧、更舒適、更幸福的交通環境。