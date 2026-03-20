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立法院內政委員會16日邀請內政部長劉世芳業務報告，但民眾黨籍中配立委李貞秀質詢時，劉世芳和相關官員皆拒絕上台，民進黨籍召委李柏毅也裁示官員不必詢答、提供資料，導致「空氣質詢」。藍白黨團今(20)日聯手將兩人譴責案逕付二讀，但劉世芳下午辣嗆李貞秀沒有立委資格，不會接受質詢。國民黨團稍早針對內政委員會發出甲級動員，要求23日藍委要捍衛國會尊嚴和法治精神，聲援李貞秀。立法院內政委員會23日將由國民黨籍的廖先翔擔任輪值召委，他安排陸委會和海基會進行業務報告並備質詢。稍早國民黨團發出甲級動員，要求內政委員會立委上午9時到場，要聲援16日只能「空氣質詢」的中配立委李貞秀。甲級動員的備註提到，李貞秀依法遞補並宣誓就職，其立委身分具備法律合法性與正當性，為捍衛國會尊嚴和法治價值，敬請委員務必準時到場，並配合黨團運作。只是李貞秀爭議牽涉兩岸議題，有內政委員會藍委私下擔憂，年底即將選舉，像是16日的風波，不太可能每次委員會都聲援李貞秀，那幾乎沒辦法進行質詢。