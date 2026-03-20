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以色列暗殺策略能奏效？

伊朗又一名高階將領遭以色列斬首！伊朗當局證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼（Ali Mohammad Naeini）將軍在今（20）日凌晨因敵軍飛彈空襲陣亡。根據《半島電視台》報導，除了納伊尼外，還有另一位伊朗伊斯蘭革命衛隊官員在空襲中喪生。納伊尼在伊斯蘭革命衛隊服役四十年，並在過去兩年出任革命衛隊發言人，深度參與革命衛隊的軍事行動以及輿論工作。納伊尼陣亡前，才剛對伊朗官媒表示，伊朗製造飛彈的能力依舊維持在「滿分」，儲備方面也沒有遭遇特別的問題，稱這是在戰爭時期的一項「了不起成就」。納伊尼也重申，「只有當戰爭的陰影從這個國家徹底消失時，這場戰爭才能結束」。以色列學者帕佩（Ilan Pappe）表示，以色列採取暗殺策略的歷史已久，甚至在現代以色列建國之前便已開始暗殺巴勒斯坦領導人。不過，帕佩認為從歷史經驗來看，暗殺行動沒有瓦解反抗以色列人士，反而往往加強了對方抵抗的決心。帕佩表示，以色列決策者似乎並沒有吸取教訓，又或者說他們只是想要透過暗殺展現出某種取得成功的證據，以迎合國內輿論。