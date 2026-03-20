我是廣告 請繼續往下閱讀

TWICE大巨蛋開唱 子瑜休閒服LOOK依然美呆

JYP旗下女團TWICE首度來台北開唱，今（20）日晚上7點將跟近3萬多位歌迷同歡，稍早4點半進行彩排，搶先唱3首歌〈SET ME FREE〉、〈MOONLIGHT SUNRISE〉、〈THIS IS FOR〉給ONCE聽，子瑜還開心的說：「很開心能來台北，上次在高雄玩得很開心，希望今天可以有美好的回憶！」TWICE將於3月20日至22日一連3天在台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》演唱會，購買8800元票券的歌迷，都可以進場聽TWICE彩排；稍早粉絲進場，打扮休閒的子瑜現身，藍格白紋上衣配上灰色棉褲的她，以及飄逸長髮的模樣彷彿仙女下凡，讓歌迷直呼今天的子瑜「真的美炸」。子瑜回到家鄉開唱，不用以韓文跟粉絲對話，她剛剛用中文開心的說：「大家好我們是TWICE，很開心能來台北，上次在高雄玩得很開心，希望今天可以有美好的回憶！」有歌迷寫著「子瑜歡迎回家」的牌子高舉，立刻被偶像翻牌，子瑜開心的對歌迷揮手比愛心，讓粉絲當場原地融化。子瑜也說，上次在高雄開唱時，感覺有點尷尬也很奇妙，「今天來台北，還是有一點點奇怪，但內心非常開心。」粉絲大喊：「子瑜你也開心嗎？」她再度回應：「開心～」此外，不知道是否未完妝，Mina則戴著面紗彩排，神祕感再讓粉絲期待今晚的女神美貌會是如何。隊長志效也說，這次第一次來台北辦演唱會，「我們好期待你們今天的能量，等等演出也請拿出比現在更大的能量好嗎？等等正式公演再見」。