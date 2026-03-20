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中東戰事持續升溫，以色列襲擊伊朗南帕爾斯氣田，導致伊朗報復卡達液化天然氣（LNG），導致國際油價上漲。藍委許宇甄今(20)日關心電價審議委員會將於3月底召開，4月份電價是否會凍漲？行政院長卓榮泰今仍遲未鬆口，稱要尊重電價審議委員會，但「我們以安定民生為最大原則」。立法院今繼續進行施政總質詢，藍委許宇甄關切中東戰事恐影響天然氣進口，詢問5月份需要調幾艘船，經濟部次長何晉滄說，5月份需要14艘，目前調到10艘。許宇甄說，因為供需緊繃跟地緣政治的風險，現貨LNG價格比常約多30%到100%，目前調到的船成本增加多少？何晉滄說可能還要精算一下，許宇甄說先前經濟部長龔明鑫稱要8到10億，行政院長卓榮泰則說或許會越來越高。許宇甄關心，4月份電價是否會凍漲？卓榮泰則說，標準答案是電價審議委員會，但他們都生活在同樣的空間，受到同樣的壓力。許宇甄則認為可以大方說絕對會凍漲，因為電價審議委員會3月27開會，3月天然氣採購價2月就訂定，目前4月的燃氣價格，中油到3月30日才公告，電價審議委員會3月27日拿到的資料是舊的，還沒反應後的成本價格，依據現有價格，應該不會調整。卓榮泰則堅稱，我還是要尊重電價審議委員會，否則明天就說政治凌駕專業。許宇甄再問分析是否有道理，認為他可以大方告訴國人電價不會漲價，卓榮泰則說，「我是很大方，但是不能這麼大方，我要尊重專業」。卓榮泰說，跟電價審議委員會提供的資料會接近事實，不是只有現在是未來半年的預估都有，「我不能這樣（稱4月電價凍漲），但是我們相信審議委員，我們以安定民生為最大原則」