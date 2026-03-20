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中國網友藉此嘲諷高市早苗

美國總統川普19日在白宮與日本首相高市早苗會面，被日本記者問到在襲擊伊朗前，為何沒有事先知會包含日本在內等歐亞盟友？川普回應說「因為我們想出其不意」，接著更補刀說「還有誰比日本更懂得出其不意？對吧？當年珍珠港也沒先告訴我們對吧？」讓高市早苗在旁面露尷尬笑容。對此，中國媒體人胡錫進表示，「全世界都笑了，就日本皺起眉頭」，許多中國微博網友也各種花式稱讚川普的直言不諱，藉此挖苦高市早苗。川普這番珍珠港相關發言引發熱議，提問的日本記者因此被起底慘遭炎上，不過，川普的支持者們對此津津樂道，川普兒子艾瑞克（Eric Trump）更在社交平台上發文形容「這是史上對記者最精彩的回應之一」，還附上笑到流眼淚的表情符號。而川普與高市早苗的「珍珠港」插曲在中國微博也成為焦點討論話題，前《環球時報》總編輯胡錫進在微博分享相關影片，並評論說「在場的人都逗笑了，就高市早苗哭喪著臉。全世界都笑了，就日本皺起眉頭。」並附上兩個開懷大笑的表情符號。中國網友也紛紛評論表示，「川普還是懂得幽默的」、「川普真是絕了」、「講了大實話」、「懂王就是懂王」、「高市早苗表情逐漸僵硬」、「老實說如果不是親眼看到影片，真以為這是網友的AI段子」。