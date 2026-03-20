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▲Andy（如圖）發布最新影片再嗆前女友家寧及其家人對於官司一再拖磨。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

Andy再開戰家寧！1年前拍片始末藏未爆彈

▲​​​​​Andy（如圖）因友人提點大徹大悟，才決定揭發家寧及其一家醜聞。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

YouTuber「Andy」今（20）日發布最新影片，再嗆前女友家寧及其家人對於官司一再拖磨，「調解都沒誠意了，是要怎麼拿到錢？一毛錢都沒拿到！」Andy還原去年3月11日揭發頻道「眾量級」收益內幕始末，源於其朋友一句話：「你是我看過最沒有病識感的人！」猶如當頭棒喝一般，Andy人間清醒，才拍片鬧翻家寧，「從那時候開始，我就告訴自己，『Andy你不能這樣畏畏縮縮，你一定要拍影片跟大家說這件事！』」Andy於最新影片中透露，去年3月11日上片揭發「眾量級」頻道收益不均前，本來是無意這麼做，不過受到一名貼身好友當頭棒喝，因此準備2個月、開戰家寧，「在發布影片2個月前，我去找了在這個事件中幫助我很多很多的人，他跟我說，『Andy你是我看過最沒有病識感的人，你在講這件事完全沒感受到你的憤怒，完全沒有感受到你覺得很不合理』！」Andy聽完當下愣住，「什麼是病識感啊？」坦言身在其中不曉得事件嚴重性，因這位友人提點才大徹大悟，「我這個貴人朋友，為人非常低調，但是我還是要特別謝謝你，幫助了那時候的我，從那時候開始，我就告訴自己，『Andy你不能這樣畏畏縮縮，你一定要拍影片跟大家說這件事！』所以我後面拍法律相關任何影片，都是用很負責的態度，很真實地還原。」影片中，Andy也藉由回應粉絲提問，道出這1年來的心路歷程與心得，坦言不管再親、再相信的人，內心都要有一道衡量尺度的標準，無論對於金錢、身體乃至於觀念等等，如今看見自己每一天逐漸改變、進化，Andy不想再回到過去，「倒下真的不可怕，可怕是你倒下了，還不想爬起來。不要害怕失去，失去有時候會變得你獲得的開始，未來，我們一起加油！」