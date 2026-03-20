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TWICE大巨蛋演唱會再度「九缺一」！一堆人開唱前退票

這回成員「多賢」則是因為腳傷問題無法出席，兩次在台灣演唱會都是以8人組合登台

▲TWICE今（20）日台北大巨蛋連唱3天，不過成員多賢（上排中）因腳傷沒好將缺席，繼去年高雄場後彩瑛（上排左二）缺席後，台灣演唱會又缺九缺一。（圖／TWICE﻿ FB）

記者實際在下午2點還看到有區域有超過80張門票，但隨即也被還沒有票券、努力刷票的Once搶購一空。

▲記者實際在Discord監票群查看，今（20）日下午甚至還有區域有超過80張票，開唱前退票人潮可見非常多，遠超高雄。（圖/翻攝Discord）

退票的人其實很多是真粉絲！真實原因公開有洋蔥

既然拓元可以給退票，跟朋友討論後決定去國外看完整體，也能讓都還沒看過TWICE的真粉絲進場。

這次很多人衝著完整體才搶票，多賢沒有來很多人才覺得可以讓更多沒票的Once也能看到TWICE，很謝謝那些讓場次的退票粉絲，我今晚也要去看TWICE了！」

▲TWICE大巨蛋演唱會還是沒辦法看到完整體，許多搶到2場以上的粉絲辦理退票，其背後原因則是希望讓更多沒看過TWICE的真粉一起入場。（圖/記者張嘉哲攝）

南韓女團TWICE今（20）日一連三天將在台北大巨蛋開唱，然而在開唱前夕卻有大票粉絲退票不進場，在社群上引爆討論。但其實這些人有絕大多數其實是真的粉絲，除了因為這次台北場又是「九缺一」，希望讓更多還沒看過TWICE的粉絲進場之外，自己反而乾脆去國外尋求完全體TWICE，也有人是因為團體擔當就是未能出席的「多賢」而退票，不少事後搶票成功的Once（TWICE粉絲名）其實都很感謝退票的粉絲。然而這次TWICE大巨蛋演唱會依舊沒辦法全員到齊，上次高雄世運場「彩瑛」缺席，，有粉絲日前詢問拓元官方是否可以退票，客服也回應可以協助「因主辦因素辦理退票」。結果沒想到退票潮相比高雄場還要多出非常多，《NOWNEWS》記者有加入Discord監票群，對比去年高雄場宣布彩瑛缺席跟今年台北場多賢缺席來看，大巨蛋場的在拓元宣布可以退票之後，真的釋出非常多空位，遠超高雄退票的數量，事實上，在這波退票潮當中，記者也有幾個友人也有成功退票，拓元辦理的速度其實非常快，陳姓友人表示：「去年我也有去高雄看，其實本來寄望台北場是完整體，但沒想到成員這次還是有少，」呂姓友人則說：幸運在刷票環節搶到票的黃姓友人則說：「去年是TWICE第一次來台灣，10年來第一次非常的有意義，沒有人想錯過當然沒人退票，而且當時也不知道有台北場，