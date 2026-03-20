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青年安心成家貸款（新青安）將在今年7月底到期，傳出新青安2.0改版方案，將改成首購自有住宅、把5年寬限期限縮為3年、取消部分利息補貼、引入80條款，年齡加貸款年限不得超過80年。對此，行政院長卓榮泰今(20)日表示，這些都是在討論過程中，沒有一致性專案報告過，近期會聽取部會意見決定，才會決定，但過去的新青安必然要做適度微調。立法院今持續進行施政總質詢，綠委黃捷關心新青安2.0傳出將改成首次購自有住宅才可以，5年寬限期嚴縮3年、取消部分利息補貼、引入80條款，年齡加貸款年限不能超過80年，這4點是否是確定的方向？行政院長卓榮泰則說，新青安到了是不是要延續的時間點，但妳剛剛提的都是在討論過程，沒有一致性專案報告過，最近會擇時間聽取財政部跟金融單位的意見，才來做一個決定。卓榮泰說，眾說不要再紛紜，新青安7月就到期，會盡量提前，讓所有市場跟相關的人適應未來的制度，但過去新青安的內容必然要做適度微調，這是整個市場在過去一直改變後，給政府一個最好的方向感。