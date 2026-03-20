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民眾黨立院黨團不滿民進黨籍內政委員會召委李柏毅，同意行政官員不用接受民眾黨立委李貞秀質詢，於今（20）日在立法院會提出譴責李柏毅案，並提案將其移送紀律委員會，該案經表決逕付二讀。對此，民進黨立委林月琴表示，為何李貞秀還不去處理國籍爭議問題？並點名護航李的民眾黨立委陳昭姿，難道加入民眾黨就成變色龍？林月琴表示，藍白繼續咨意妄為，竟然提案要將李柏毅送紀律委員會，只因為李在委員會捍衛國籍法、捍衛民意代表對國家的忠誠、同意不讓部會首長上台備詢，依法處理。「我想問民眾黨，從李女士上任立委至今，我想問你們到底做了什麼？」林月琴直言，連院長韓國瑜都說有爭議待處理，結果李女士除了會在台下比倒讚，為何不快去處理國籍爭議的問題？「不讓你們除籍的是中國不是台灣！請回去找中國！」對於陳昭姿向民進黨立委喊話，「有本事宣布台灣中國一邊一國，賴政府請宣誓，才有所謂《國籍法》」。林月琴也說，今天發言分貝比前立委黃國昌還大聲的陳昭姿，「你曾經身為一邊一國行動聯盟理事長，更公開說一邊一國論述沒有可以反對的地方，請問現在你還支持嗎？台灣不是一直都是主權獨立的國家嗎？不是一邊一國嗎？那國籍法就一定適用！」她也諷刺說，「還是你跟黃國昌一樣，加入民眾黨，就成變色龍？連理念都拋棄？」