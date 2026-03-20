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▲Mina 2月底巡演時就因為牙齒問題臉腫起來。（圖／IG@twicetagram）

韓國女團TWICE今（20）日起在台北大巨蛋連唱三天，12萬張門票開賣後瞬間被ONCE（粉絲名）秒殺，正式演出開始前，購買8800元價位VIP票券的粉絲可以先進場提前一睹女神們彩排的美貌，不過大家卻發現Mina臉上戴著面紗，看起來就像神祕的異域公主，至於Mina為什麼會帶面紗現身，粉絲也出面解釋，透露她前一天剛拔了兩顆水平智齒，猜測臉尚未消腫才不得以成為「覆面系歌手」。稍早TWICE彩排完後，許多粉絲在社群分享心得，透露除了多賢因腳傷缺席演出以外的8位成員狀況都非常好，可惜的是Mina因為前一天剛去拔了2顆水平智齒，因此臉上戴著面紗，猜測是尚未消腫才選擇以此造型現身，不過即使臉上隔著一層紗，也擋不住Mina的美貌，粉絲紛紛直呼「超像異域公主美瘋！」、「超級漂亮，完全是不同風格。」事實上Mina前陣子在美國巡演時就曾因為牙齒不舒服就醫，當時被診斷出是4顆水平智齒，且若是全部處理掉的話會傷到神經，因此讓她本人感到相當困擾。從韓國出發台灣當天，Mina穿著白色帽踢、戴著口罩、帽子現身，經過粉絲追問後，她透露自己剛去拔了兩顆水平智齒，臉上還很腫所以才會把臉給遮住，讓粉絲相當擔心，直呼「好不容易來台灣卻不能吃東西，超心疼。」雖然Mina因為拔牙無法正常露面，不過還是和其他成員們一起在4點半時彩排，搶先唱3首歌〈SET ME FREE〉、〈MOONLIGHT SUNRISE〉、〈THIS IS FOR〉給ONCE聽，子瑜還開心的說：「很開心能來台北，上次在高雄玩得很開心，希望今天可以有美好的回憶！」讓現場ONCE全嗨爆。