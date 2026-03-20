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▲TWICE一連三天在大巨蛋舉辦世界巡回演唱會，大巨蛋外從白天就聚集了許多等待已久的歌迷。（圖／TWICE IG）

韓國女團TWICE世界巡演《THIS IS FOR》，今（20）日開始在台北大巨蛋連唱三天，大巨蛋外從早就十分熱鬧，主辦還將旁邊的柱子都換上TWICE 9位成員的美照，不過有人注意到，旁邊陳美鳳的廣告看牌也超吸睛，許多粉絲拍完成員後都不忘和美鳳姐也來一張，還笑說美鳳姐是TWICE第10位成員。粉絲參加演唱會，總是會早早去到現場，拍下紀念照打卡、交換應援物等等，場外大大的成員照片柱子就是很好的打卡地標，粉絲們紛紛和偶像拍照留念的同時，意外發現旁邊藥妝店的陳美鳳看板也很適合加入戰局，陳美鳳的照片上甚至還被貼上標語：「位置太遠TT，不吃藍莓NO木黑（太過分了）」。還有粉絲表示，這幾天要約面交、交換應援物時，都會說要約在「美鳳姐前面」，畢竟成員太多容易混亂，要是站在成員照片前，可能會擋到人拍照，倒不如約在美鳳姐的照片前更方便。不過也有粉絲不只把美鳳姐當地標，不忘拿著應援棒合照一下，大讚美鳳姐美貌不輸TWICE，還打趣玩笑道：「美鳳姐是第10位成員！」在2015年出道的TWICE，雖然有台灣成員周子瑜，但卻直到去年出道十年之際，才終於第一次踏上台灣、在高雄舉辦演唱會。今年她們換登上台北大巨蛋， 一口氣連唱三天，子瑜稍早也在彩排時難掩興奮心情表示：「很開心能來台北」，也讓粉絲期待正式演出的舞台表現。