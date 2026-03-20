蘋果台灣官網今（20）突襲開賣兩款全新顯示器，分別為針對創作者設計的Studio Display以及主打頂級專業規格的Studio Display XDR，兩款螢幕皆具備 27 吋 5K 解析度，並全面升級最新的 Thunderbolt 5 介面，Studio Display售價52900元，高規XDR售價則要突破10萬元大關，今天下單最快下一個工作天就能拿到貨。
Studio Display針對創作者與日常辦公需求打造
針對創作者與日常辦公需求打造的「Studio Display」，螢幕配備 27 吋 5K Retina 顯示器，擁有 1470 萬像素、600 尼特亮度、10 億種顏色以及 P3 廣色域。表面為抗反射鍍膜玻璃，並可加價選配能進一步減少反光的「奈米紋理玻璃」，還搭載 1200 萬像素 Center Stage 相機，支援可俯瞰工作空間的「桌上視角」及為臉部打光的「邊緣光」功能。
音訊配備錄音室等級三麥克風陣列與支援「空間音訊」的六揚聲器系統，低音表現更深沉渾厚。配備 2 個 Thunderbolt 5 埠與 2 個 USB-C 埠，能為 Mac 筆電充電，還能以串接最多達四部 Studio Display 顯示器，售價為52900 元起。
10萬「Studio Display XDR」專業人士首選
追求極致畫質的專業人士，則可以直接攻頂，選擇「Studio Display XDR」，配置頂級面板，專為電影製作人、設計師與動畫師等專業人士打造，採用 27 吋 5K Retina XDR 顯示器與 Mini-LED 背光技術，具備 2,304 個調光分區，提供最高 1000 尼特 SDR 亮度與高達 2000 尼特的 HDR 峰值亮度，同時具備 120Hz 更新頻率與適應性同步技術（47Hz 至 120Hz），讓動態畫面超流暢、反應更靈敏。
提供卓越的色譜覆蓋，可同時支援 P3 + Adobe RGB 色彩空間，對印刷與專業攝影至關重要，內建 1200 萬像素 Center Stage 相機、三麥克風陣列與六揚聲器音響系統。配備 2 個 Thunderbolt 5 埠與 2 個 USB-C 埠，能串接第二部 Studio Display XDR。建議售價為109900 元起。
資料來源：蘋果
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針對創作者與日常辦公需求打造的「Studio Display」，螢幕配備 27 吋 5K Retina 顯示器，擁有 1470 萬像素、600 尼特亮度、10 億種顏色以及 P3 廣色域。表面為抗反射鍍膜玻璃，並可加價選配能進一步減少反光的「奈米紋理玻璃」，還搭載 1200 萬像素 Center Stage 相機，支援可俯瞰工作空間的「桌上視角」及為臉部打光的「邊緣光」功能。
音訊配備錄音室等級三麥克風陣列與支援「空間音訊」的六揚聲器系統，低音表現更深沉渾厚。配備 2 個 Thunderbolt 5 埠與 2 個 USB-C 埠，能為 Mac 筆電充電，還能以串接最多達四部 Studio Display 顯示器，售價為52900 元起。
10萬「Studio Display XDR」專業人士首選
追求極致畫質的專業人士，則可以直接攻頂，選擇「Studio Display XDR」，配置頂級面板，專為電影製作人、設計師與動畫師等專業人士打造，採用 27 吋 5K Retina XDR 顯示器與 Mini-LED 背光技術，具備 2,304 個調光分區，提供最高 1000 尼特 SDR 亮度與高達 2000 尼特的 HDR 峰值亮度，同時具備 120Hz 更新頻率與適應性同步技術（47Hz 至 120Hz），讓動態畫面超流暢、反應更靈敏。
提供卓越的色譜覆蓋，可同時支援 P3 + Adobe RGB 色彩空間，對印刷與專業攝影至關重要，內建 1200 萬像素 Center Stage 相機、三麥克風陣列與六揚聲器音響系統。配備 2 個 Thunderbolt 5 埠與 2 個 USB-C 埠，能串接第二部 Studio Display XDR。建議售價為109900 元起。
資料來源：蘋果