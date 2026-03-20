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▲《暮光之城》系列中的浪漫愛情迷倒無數女性，卻也受到很多男性的嘲諷。（圖／摘自IMDb）

▲羅伯派汀森以寫實風格的《蝙蝠俠》演出，澈底扭轉銀幕形象，重新贏回男性觀眾的支持。（圖／摘自IMDb）

曾經風靡全球女性的《暮光之城》系列電影，雖然票房熱烈、粉絲無數，卻也被不少男性嫌棄到不行，連扮演吸血鬼愛德華的男主角羅伯派汀森，都坦言自己有很多年無法面對這個讓他大紅大紫的系列，總是有逃避的心態，也會感到歇斯底里。直到現在，距離電影最後一集推出已經快要滿14年，他才終於跟這系列和解，可以用喜歡與欣賞的角度來面對，不再想要將它當成個人黑歷史。《暮光之城》描述平凡的高中女生貝拉，與帥氣的吸血鬼愛德華，以及健壯的狼人雅各，發生難解的三角習題，又因為各種不同的超自然生物之間的爭鬥與對立，讓貝拉的戀情注定無法順遂。雖然看似加了奇幻元素的羅曼史，《暮光之城》卻引起全球各地的熱烈迴響，尤其萬千女性都把愛德華當成最完美的白馬王子，羅伯因此大爆紅，他自己卻不太能接受這種轉變，也覺得被男生冷嘲熱諷不是自己想要的結果。羅伯派汀森因此對於《暮光之城》有種尷尬的心態，既知道要慶幸演了這個系列才能走紅，又覺得人紅帶來的不完全都是好處，他回憶曾經每個禮拜都有人當他真的是吸血鬼，要他咬他們、把他們也變成同樣的族群，使他覺得實在太過誇張，很想逃離這系列，又為了合約沒有辦法抽身而出，只好想辦法無視，不去面對自己心中對《暮光之城》系列的想法。他在訪問中透露，最喜歡的還是第一集《暮光之城：無懼的愛》，因為那時粉絲還沒有到後面那麼失控，他們所有演員還能享受拍攝片子的各種體驗，後面情況就誇張了，常常讓人很想逃跑，加上他與女主角克莉絲汀史都華一度假戲真做，走到哪裡更是各方注意的目標，既沒有隱私，又備受壓力，後來克莉絲汀和《公主與狩獵者》導演魯伯特山德斯爆出偷情風波，讓羅伯更想找個地方躲起來、不想面對這些。過了這麼多年，羅伯總算證明自己的演技實力，轉換戲路從羅曼史男主角，變成了寫實風格的《蝙蝠俠》，重新贏回廣大男性觀眾的支持，也終於能夠揮別《暮光之城》系列當初帶給他的許多不便與不快，可以正視它、接受它、欣賞它，也算是個人心態上的一大進步、成長。