我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢持續緊張，美國總統川普近日點名多國派遣軍艦前往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）執行護航任務，對於台灣是否會派兵護航？行政院長卓榮泰今（20）日表示，可能性極低；國防部長顧立雄則稱，迄今未思考這類行動，也未接獲相關訊息。立法院會下午進行施政總質詢，針對中東情勢，國民黨立委徐巧芯詢問，川普日前表示，有7國正在協商，包含英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本等6國已經發布聯合聲明，準備投入適當行動，確保荷莫茲海峽能夠安全通行，至於第7個國家，是否為中華民國？對此，卓榮泰回應，可能性極低，且行政院無法要國軍做任何行動；他說，政府要保護的就是國人跟航行船隻安全，國軍最大能力，是保衛國家、國人、屬於中華民國籍的船舶跟航空，超出這之外的，都不是行政院職權，目前沒有此計畫。顧立雄則稱，每天至少有5艘以上的中共軍艦在台海周邊，面對可能的軍事威脅，國軍隨時要警戒，掌握台海周邊及印太地區情勢，是國軍現在的重心。對於是否協防荷姆茲海峽？顧立雄回應，迄今為止，國防部沒有思考這樣的行動，這是假設性問題，至今也沒有接獲其要求，國軍防衛重心就是在台澎金馬。