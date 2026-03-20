美軍一架F-35戰機傳出疑似遭伊朗炮火擊中，緊急降落在中東一處基地。五角大廈事後證實，F-35戰機確實遭遇狀況，被迫放棄作戰任務緊急在空軍基地降落，但五角大廈並未說明F-35戰機是否遭到伊朗擊中。F-35戰機造價超過1億美元，號稱是目前全球最強匿蹤戰機，有專家表示，F-35戰機疑遭伊朗擊中，說明中東空域對於美國和以色列軍方而言，遠非可以自由來去絕對安全之處。
根據《The War Zone》報導，社群網路上流傳據稱是F-35戰機遭到伊朗炮火擊中的影片，但目前無法核實是否為真。美國中央司令部發言人霍金斯上尉（Capt. Tim Hawkins）雖證實一架F-35戰鬥機在執行任務中途緊急降落，但拒絕就其是否遭到敵方火力擊中一事發表評論，僅強調事件仍在調查中，飛機安全著陸，飛行員情況穩定。
報導分析，即使美國與以色列已多次執行壓制伊朗防空能力的任務，但伊朗仍擁有公路機動式防空系統，以及各種更為特殊、幾乎可在任何地點突然出現的防空武器，讓飛行員幾乎沒有反應時間。這些系統容易隱藏，即使固定式防空設施被摧毀，仍能在戰場上持續構成威脅。此外，還有單兵可攜式的傳統高射砲或肩射防空飛彈（MANPADS），儘管其在性能與射程上威脅較低，但幾乎不可能從戰場上完全清除。
雖然美國宣稱已在伊朗上空取得制空權，但現實情況是，連先進的F-35戰機也會面臨風險，尤其當空中作戰轉向更直接的攻擊任務，攻擊目標從伊朗西部推進到更深入內陸的東部時，戰機也會更加接近來自地面的潛在威脅。
特別棘手的是光電／紅外線（EO/IR）地對空飛彈系統，EO/IR防空系統不受無線電頻率干擾影響，除非其在初始鎖定目標時使用雷達遭到偵測。
低估伊朗防空能力將相當危險
雖然F-35戰機擁有相當的飛彈來襲預警能力，但是過去在面對葉門叛軍胡塞組織的防空威脅時，F-35戰機也曾多次經歷險情。去年美國官員曾證實，一架F-35戰機不得不做出緊急閃避動作，以躲過近在眼前的飛彈，而即使遭到大幅削弱，伊朗的軍事能力仍遠遠超過胡塞組織。
如果伊朗真的擊中F-35戰機，那很可能代表F-35戰機是遭到被動式感測系統鎖定，先前胡塞組織也曾展示過類似的防空能力，被動式感測技術不會發出任何無線電訊號，因此不會觸發戰機的雷達告警系統，使其對飛行員來說特別危險，這也是伊朗近年致力研發的一項技術。
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雖然美國宣稱已在伊朗上空取得制空權，但現實情況是，連先進的F-35戰機也會面臨風險，尤其當空中作戰轉向更直接的攻擊任務，攻擊目標從伊朗西部推進到更深入內陸的東部時，戰機也會更加接近來自地面的潛在威脅。
特別棘手的是光電／紅外線（EO/IR）地對空飛彈系統，EO/IR防空系統不受無線電頻率干擾影響，除非其在初始鎖定目標時使用雷達遭到偵測。
低估伊朗防空能力將相當危險
雖然F-35戰機擁有相當的飛彈來襲預警能力，但是過去在面對葉門叛軍胡塞組織的防空威脅時，F-35戰機也曾多次經歷險情。去年美國官員曾證實，一架F-35戰機不得不做出緊急閃避動作，以躲過近在眼前的飛彈，而即使遭到大幅削弱，伊朗的軍事能力仍遠遠超過胡塞組織。
如果伊朗真的擊中F-35戰機，那很可能代表F-35戰機是遭到被動式感測系統鎖定，先前胡塞組織也曾展示過類似的防空能力，被動式感測技術不會發出任何無線電訊號，因此不會觸發戰機的雷達告警系統，使其對飛行員來說特別危險，這也是伊朗近年致力研發的一項技術。
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