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▲Yuma（左）和Ryu（右）昔日甜蜜，後鬧出雙雙劈腿醜聞。（圖／翻攝自Yuma IG@yumaa0412）

Yuma傻眼！Ryu、Tommy上演世紀大和解

▲Ryu、Tommy聯合發聲明：「誠心祝福對方，未來一切順遂！」（圖／翻攝自Tommy、Ryu IG）

Ryu與Yuma雙雙劈腿 日馬中3國玩很大

馬來西亞、日本跨國婚姻代表的網紅夫妻Ryu和Yuma於去年1月離婚，起因爲男方劈腿中國女畫家秦思靜、女方搭上共同好友Tommy，4人3國戀曲引發熱議，如今時隔1年多，今（20）日稍早Ryu和Tommy突然聯合發出聲明，日籍YouTuber「Tommy」2024年11月被爆出介入Ryu及Yuma婚姻，事後他發出全黑圖還原經過，「想跟Ryu、 大家想強調整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這，我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。」隨即消失大眾眼底，直到去年5月，Tommy又開始上傳新片，走向大自然療癒路線。怎料再過10個多月，今傍晚時分，Tommy與Ryu透過社群IG發出147字共同聲明，「這段時間因為私事而引起的風波，我們雙方經過充分溝通，好好坦誠彼此的想法及感受，也已經取得對彼此的理解：我們誠心祝福對方，未來一切順遂。誠懇期盼外界能給予雙方空間，讓事情沉澱落幕。」並喊話各自不再對私生活發聲。曾是馬來西亞、日本跨國婚姻代表的網紅夫妻Ryu和Yuma，過去因相處甜蜜的形象吸粉，但糖衣揭開後，內裡的竟是一部複雜的出軌全記錄。從中國女畫家秦思靜曬出與Ryu的親密互動，公開宣告戀愛，轉折隨即又上演，秦思靜隨後爆料，原來Ryu的日本妻子Yuma，早就和他們的好友Tommy在一起。雙方都坦承外遇事實後，粉絲才大吃一驚，原來他們是以一種「你外遇在先，我劈腿在後」的互相傷害模式相處，還有熱心粉絲挖出過去2人同框的影片，發現Yuma與Tommy早已經有不對勁的眼神交流，Ryu彼時還在鏡頭前努力維持笑容，如今看來簡直是年度最心酸演技，整部影片變成了出軌紀錄片。