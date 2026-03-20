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▲多賢因為腳傷缺席本次TWICE台北場演唱會。（圖／IG＠dahhyunnee）

韓國女團TWICE今（20）晚在台北大巨蛋舉辦連續三天演唱會，不過成員多賢卻腿傷無緣參加，讓ONCE（粉絲名）感到超可惜，更讓人難過的是，多賢比任何人都想來台灣，不僅早在上週就已經把行李全部打包好，甚至演唱會當天還捨不得把行李箱收起來，讓粉絲看了直呼心疼。多賢今日透過付費粉絲平台Bubble（泡泡）回應缺席台灣場心情，「我原本以為到了台北場的時候，我的傷就會好起來的，沒想到會花了這麼長的時間……ㅠㅠ」，她也趕緊安撫粉絲，自己除了腳踝之外，其他部位都很正常健康，要ONCE們千萬不要擔心，並承諾自己一定會快點好起來，再去見大家。最讓粉絲瞬間破防的是，多賢接著自爆，其實她上週就已經把行李都收好了，因為太期待跟著子瑜一起來台灣，所以直到現在都還沒有把行李箱收起來，只等著腳踝一好就馬上動身，「只要腳踝一好，我就會立刻出動！為了能隨時隨地直接出國，我的行李箱到現在都還沒收起來。」因為缺席台北場真的太可惜，因此多賢同時許下小願望，希望能透過「視訊的方式」參與台北演唱會，「演唱會7點開始，我準備好了，希望輪到我的時候，有人可以在台北打電話給我，這樣就可以出現在大螢幕了！」多賢話一說出口，讓粉絲馬上到其他成員的泡泡許願電話時間。韓國女團TWICE今日起在台北大巨蛋連唱三天《THIS IS FOR》，12萬張門票開賣後瞬間被ONCE（粉絲名）秒殺，接續去年11月首次來台在高雄開唱的感動回憶，不只是演唱會開唱，主辦還聯合TWICE一起推出「ONCE CITY MAP」，在台北各處規劃8個打卡點，把整座城市變成TWICE的延伸舞台，帶動全台ONCE的打卡熱潮！