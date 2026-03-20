我是廣告 請繼續往下閱讀

海基會董事長蘇嘉全於今（20）日主持第十二屆董監事聯席會議，今年1月23日上任至今剛好兩個月。蘇嘉全在致詞中肯定了秘書長羅文嘉與同仁的努力，並表示在這段期間內，海基會積極拜會各大工商團體與業界領袖，深刻感受到兩岸企業界對於「健康有序交流」的強烈期盼。他強調，海基會將持續扮演關鍵橋樑，不僅將台商的建言如實反映給政府，更會協助台商連結全球資源並布局台灣，確保在友善的環境中穩定經營。面對2026年的國際局勢，蘇嘉全點出中東地區軍事衝突對全球能源與經濟造成的衝擊。他認為在這種充滿高度不確定性的時刻，維持台海地區的和平與穩定格外重要。海基會作為兩岸交流的前線，無論外在環境如何更迭，都將堅持穩健行事的原則，在既有的基礎上守護兩岸和平，並透過實際服務來化解各種挑戰，為台海情勢注入更多正向的推動力。最後，蘇嘉全向董監事喊話，期許社會各界領袖能持續提供建議與監督，成為海基會精進推動業務的重要支持。他強調，展望新的一年，海基會的大門永遠敞開，期待與各界攜手合作，共同為兩岸人民謀求福祉，努力為兩岸關係開創更多發展契機，讓台灣在區域安全與經濟發展上都能立於穩固之地。