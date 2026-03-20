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台中地方法院17日驚傳暴力事件，一名46歲林姓女子動手重搧台中律師公會理事長吳中和一記耳光，引發法界譁然。然而林女18日在網路留言放話，大嗆「吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體、施壓司法機關，應該去殺他們三個嗎？」今日下午被檢察官傳訊到庭，檢方當庭逮捕林女，並向法院聲押。據了解，林女因與弟弟有財產糾紛遭提告，之前開庭時林女出言辱罵弟弟的2名律師，甚至在法院外以不明液體潑灑律師，動手拉扯女律師的頭髮、手臂，甚至當庭恐嚇要殺掉律師。對此檢方依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴。17日時，該案於台中地院開庭，林女見法庭外有眾多律師到場旁聽聲援，包含曾發文斥責林女的台中律師公會理事長吳中和，竟情緒激動上前挑釁，甚至用力打了吳中和一巴掌，震驚全場。18日晚間又在立委翁曉玲臉書下面放話，稱「這群律師教唆記者長期跟蹤騷擾，你他X敢不敢查？吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」檢方今午傳訊林女到案，調取被害人驗傷診斷證明書、相關監視器影像加以勘驗後，認定林女有反覆實行傷害、恐嚇等犯罪之虞，訊後當庭逮捕，向台中地院聲請羈押。