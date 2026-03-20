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▲2026高雄智慧城市展參展主題圍繞5大核心亮點。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.20）

▲2026高雄智慧城市展集結200個機構單位、逾500個攤位，規模創歷年新高。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.20）

第五屆高雄智慧城市論壇暨展覽(KSCSE)今(20)日起至22日，一連三天在高雄展覽館登場。此屆集結200個機構單位，逾500個攤位，規模創歷年新高。此外，邀請超過11個國際城市代表來台，預計將吸引超過4萬人次專業人士參與，為產業帶來採購商機。甫結束訪美鐵人行程的市長陳其邁出席今天開幕典禮，親自頒發「系統整合輸出獎」，隨後陳其邁與國內外貴賓共同為展會揭開序幕，並實地視察展區，見證高雄以人為本的智慧城市推動進程。陳其邁指出，本次參展主題圍繞5大核心亮點，其中包括與鴻海公司合作的City GPT，利用大型語言模型來解決城市治理的痛點，很多市民服務其實都是跨局處的問題，需要一個整合平台來回答所有問題，譬如如何有效設置充電機樁來解決停車的問題，涉及都發局、交通局等跨局處的部分。再來，高雄市政府與 NVIDIA、中華電信合作推動「高雄燈塔計畫」，建立城市級主權 AI。利用VLM模型與生成式 AI 平台，整合城市資訊來解決交通、淹水、垃圾及路平等問題。陳其邁指出，這類 Physical AI 應用可即時辨識交通事故並自動調整交通號誌，解決堵塞問題。他強調，「以人為本」是城市治理最重要的核心，透過24小時的智慧化服務，在解決民眾問題的同時也能解決人力成本問題。陳其邁也提及，因為高雄要面對空氣污染、淨零排放等嚴苛的挑戰，高雄智慧城市展特別強調淨零轉型，包括氫能等各式新能源的運用。另高雄今年舉辦第三屆CITY COP氣候峰會，希望能從地方政府結合全球城市來採取行動。最後，他提及在智慧醫療的運用，高雄共有16家醫療院所，在各個領域都有非常傑出的表現。他也指出，智慧醫療最重要的核心技術，是在「數位雙生」模擬，再運用到真實的世界裡面。台北市電腦公會常務理事暨台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓致詞時表示，高雄智慧城市展以「城市主權AI 智慧醫療」、「AI淨零永續」及「氫能應用」四大主題，展現城市智慧治理、產業創新與永續發展的完整面貌。透過產官學研合作及AI技術落地，高雄不僅成為全球首座AI City 也彰顯南台灣在智慧醫療、綠色能源及智慧城市建設上的領先實力，展現以人為本、智慧永續的城市願景。開幕典禮中亦同步舉辦2026「系統整合輸出獎」及「智慧城市創新應用獎-企業暨財團法人創新應用組」頒獎典禮，表揚在智慧科技應用、城市治理創新與系統整合輸出表現卓越的企業與政府單位。主辦單位表示，多年來臺灣在智慧系統整合解決方案領域累積豐富成果，且發展出多項成熟且具示範性的成功案例。