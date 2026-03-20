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▲傑昇通信即日起至3月22日推出閃購活動，其中iPhone 16更是狂降近萬元，只要23990元就能買到。（圖／NOWnews攝影中心）

iPhone 16狂省9410元，買新機再送購物金

iPad 11無痛免萬元入手

穿戴裝置同步抗漲

▲iPhone Air 1TB原價50900元，閃購價直接砍掉7910元，來到42990元。（圖／記者朱永強攝）

全球電子產業供應鏈拉警報，從關鍵晶片到精密零組件皆面臨缺貨危機，導致智慧型手機價格直線飆升，不少通路商更預警「未來可能還會更貴」。連鎖通訊門市傑昇通信宣布，即日起至3月22日推出「蘋反日」閃購活動，包含iPhone、iPad、AirPods及Apple Watch均祭出優惠價，其中iPhone 16更是狂降近萬元，只要23990元就能買到。傑昇通信指出，若想擁有高性價比，原價33400元的iPhone 16 256GB是極佳選擇，活動期間下殺7.2折，只要23990元即可換機，現省9410元。針對喜愛錄影拍照的重度使用者，擁有極致輕薄與大容量的iPhone Air 1TB，原價50900元，閃購價直接砍掉7910元，來到42990元；且22日前購買最新的iPhone 17系列和iPhone Air，直接加碼送500元配件購物金。若僅需日常通話與滑社群，還有iPhone 15快閃價18490元。平板電腦方面，針對精打細算的學生族或追劇愛好者，搭載A16晶片的iPad 11 WiFi 128GB原價10900元，活動期間直降1010元，免萬元入手。若需要速效生產力工具的商務人士或設計師，內建M3晶片、性能堪比輕薄筆電的iPad Air 13 M3 5G 512GB大降8510元。此外，高階款iPad Pro 13 M5 5G，則降價4910元。除手機與平板，穿戴裝置同樣加入抗漲行列，原價4490元的AirPods 4 一般版，只要於門市加購保護套，即享3690元驚喜價，現省800元；Apple Watch Series 11 (46mm) GPS版原價13900元，活動期間只需12,190元就能帶回家，現省1710元。