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美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突持續，國民黨立委徐巧芯今（20）日在立法院質詢指出，美國智庫「戰略暨國際研究中心」資訊顯示，美軍在戰爭的前10小時內就發射約800枚愛國者飛彈，幾乎等同美國2025年全年600枚產量，消耗速度驚人，擔憂我國未來的軍購，恐怕無法如期交貨。徐巧芯表示，若戰事持續，美方勢必優先補足自身軍備，恐排擠包括台灣在內的軍購訂單。她指出，目前瑞士、烏克蘭、波蘭等國採購愛國者飛彈已出現延宕，質疑國防部所採購的武器、飛彈是否也會受到影響。我國空軍先前增購102枚PAC-3 MSE型飛彈，軍方雖有信心今年可陸續交貨，但她持保留態度，並當場詢問國防部是否掌握交期風險。不過，國防部長顧立雄未能明確回應，徐巧芯批評「一問三不知」。針對美軍是否向台灣調度資源，顧立雄表示目前並無相關要求；未來若有需求，將以不影響國軍戰力為前提處理。即便未來有需求，也將以不影響國軍戰力為前提，並由美方負擔運輸成本，優先提供已汰除裝備。徐巧芯強調，在戰事持續升溫下，她會密切關注軍購交貨狀況，確保國防安全。