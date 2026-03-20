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2026年底地方選舉，民進黨是否有機會翻轉多個縣市？資深媒體人周玉蔻在廣播節目「新聞放鞭炮」中指出，綠營在新北市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、新竹縣，甚至是基隆市也有機會，「5+1」縣市具備翻盤的實力，但前提是中央別一直出包，否則縣市首長選舉恐怕會被拖累。周玉蔻邀請議員顏蔚慈一同討論選情，顏蔚慈直言，若現在就投票，新北市由蘇巧慧出馬會贏。她分析，蘇巧慧因提早布局，展現堅韌與拚戰形象，與對手形成明顯差異，是目前新北選戰的重要優勢。不過，周玉蔻提醒「中央如果不配合，卓榮泰一天到晚出包」，施政表現恐成選舉變數，甚至拖累選情。此外，周玉蔻指出，蘇巧慧和李四川在處理「淡江大橋風切聲事件」，綠營對外宣傳明顯不足，恐影響選民感受。對此，顏蔚慈坦言「確實有宣傳不到位的問題」。提到綠營的社群經營策略，周玉蔻指出，Threads等平台同溫層過厚，恐限制觸及範圍；顏蔚慈則強調，選戰關鍵在於能否跨出同溫層、觸及更多選民，直言「要跨越最後一哩路，還是得靠整體大環境與宣傳到位」，才能真正把優勢化為勝選的機會。