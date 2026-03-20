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嘉義燈會週日閉幕當天，縣府停車場發生縱火案，監視器拍下一名男子朝角落雜物疑似淋上汽油，離開一下下，又繞回來點火引燃，幸好清潔人員及時發現，緊急找人協助、提水桶撲滅。警方循線鎖定詹姓男清潔工涉嫌重大，19日晚間到台中帶回詹男到案。警方初步調查，詹男疑因為與同事有300元債務糾紛，心生不滿，而買汽油點燃欲焚燒該同事的物品，全案今（20）日依公共危險罪函送嘉義地檢署偵辦。這起發生在周日晚間6點多嘉義縣政府停車場縱火案，雜物引燃把停車場的牆面都給燻黑，由於底下停放相當多的車輛，幸好及時被清潔人員發現，否則一旦引燃後果不堪設想。縱火當天剛好是燈會閉幕，停車場上方場館為燈會場地，男子挑在人最多的時候縱火，沒有戴口罩遮臉、完全不避諱，警方事後釐清停放的機車是清潔人員的，才會暫時把雜物放在牆邊。水上分局與嘉義縣警察局刑警大隊組成專案小組追查，發現涉案男子先到附近加油站買汽油以寶特瓶裝，再返回停車場潑灑汽油、並點燃，隨即快步離開。專案小組調閱周邊監視系統及分析行動軌跡，鎖定台灣燈會外包商的詹姓清潔工涉嫌重大，19日晚間到台中詹男的住處，查獲詹男到案。警方初步了解，35歲詹男與同事間有約300元的債務糾紛，討債不成，心生不滿，到地下停車場該同事置放物品之處灑汽油點燃，意圖燒毀對方財物洩憤。但犯案動機及相關案情仍待進一步調查釐清。