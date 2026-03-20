我是廣告 請繼續往下閱讀

針對美國總統川普（Donald Trump）、日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）於美東時間2026年3月19日舉行會談，並承諾維護台海和平穩定，反對任何片面改變現狀之企圖一事，總統府發言人郭雅慧今（20）日表示，我方誠摯歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟及印太區域安全的重要共識表示肯定。川普、高市早苗於美東時間19日在美國華府舉行峰會，美方會後發布的事實清單中重申，美日元首致力於維護台海和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素；雙方支持透過對話和平解決兩岸議題，並反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式為之。對此，郭雅慧說，美日雙方再次重申台海和平穩定為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素，並反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為，充分展現國際社會的高度共識。郭雅慧表示，我政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與理念相近國家深化合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，確保區域的和平、穩定與繁榮。