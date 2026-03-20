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▲Mina沒有透露戴面紗的真正原因，是否與智齒有關。（圖／讀者提供）

TWICE大巨蛋開唱 Mina因智齒臉腫戴面紗登台

TWICE第一次來台北 狂秀台語撩粉絲

韓國女團TWICE今（20）日晚上正式在台北大巨蛋展開《THIS IS FOR》演唱會，一開場就火力全開，彩瑛、Mina、子瑜、娜璉、志效、Sana、定延、Momo以全白戰袍登場，接連帶來《THIS IS FOR》、《MAKE ME GO》等曲炒熱氣氛，其中Mina臉上罕見戴著面紗登台格外吸睛，她先前才親曝因智齒橫向生長導致臉頰腫脹，還苦笑說「我總不可能戴口罩表演吧」，如今真的用面紗上場，表示：「雖然我今天沒辦法把整張臉給大家看，但我還是希望可以跟大家玩得很開心！」這一幕成為今晚最被討論的亮點。今天演唱會開場，彩瑛、Mina、子瑜、娜璉、志效、Sana、定延、Momo以白色戰袍亮相，一連帶來《THIS IS FOR》、《MAKE ME GO》等曲，特別引人注目的是，Mina臉上多了一層面紗，讓粉絲又驚又喜，她也表示：「雖然我今天沒辦法把整張臉給大家看，但我還是希望可以跟大家玩得很開心！」據了解，她在出國前先緊急拔了2顆比較嚴重的智齒，所以這幾天臉頰才會腫到不行。其實Mina在3月14日曾透露，在美國工作的時候，覺得臉頰突然腫起來，牙齒莫名疼痛，以為是蛀牙所以去了牙科，結果醫生說是因為智齒橫向生長的關係才會痛，她上網尋求粉絲意見，到底要先拔1顆還是2顆，笑說「我總不可能戴口罩表演吧」，而當下她的臉頰已經非常腫，所以才有今天的「戴面紗跳舞」名場面。此外，她昨天抵台時也是全身包緊緊，戴口罩又穿帽T把臉部遮住，非常在意秀出腫腫的可愛臉頰。因為是第一次來到台北開唱，成員都格外興奮，努力用中文跟大家互動，子瑜還俏皮用台語表示：「今天我們都要開開心心的喔！」其他成員也說「哩甲霸味（你吃飽沒）」、「哇揪口錐（我好可愛）」但因為發音實在不太標準，笑的粉絲滿頭問號：「我聽不懂！」