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▲T.O.P宣布4月3日要發布首張個人專輯。（圖／IG@ttt）

男團BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）出道20年宣布推出個人首張正規專輯《ANOTHER DIMENSION》，專輯將於4月3日正式發行，為此T.O.P也同步在IG換上全新大頭照，霸氣寫下「I’M BACK 04.03.26」，掀起大批粉絲直呼：「終於等到這一天！」《ANOTHER DIMENSION》是T.O.P出道以來首張正式個人專輯，將於韓國時間4月3日晚間6點正式推出，根據了解，T.O.P本人親自參與了專輯製作方向，因此也被外界視為他歷經沉寂多年後，重新以音樂人身分站回舞台的重要起點。T.O.P的演藝生涯近年可說是起伏劇烈，他在2017年服兵役期間爆出吸食大麻爭議，後續遭法院判10個月有期徒刑、緩刑2年。爭議之後，T.O.P多次透過社群表達退出BIGBANG的意思，認為自己的存在對團體造成了影響，之後他在2022年與YG約滿不續約，並於社群與BIGBANG切割，讓不少粉絲感慨萬千。對於T.O.P此次回歸，外界反應相當兩極，大批V.I.P感動「終於等到他再次發片」、「真正的回來了」；但也有部分網友翻出他過去多次喊話引退，如今卻帶著新專輯回歸大眾視野，質疑他「說一套做一套。」而其中最讓粉絲驚喜的是，T.O.P新專輯預告公開後，GD被發現出現在貼文按讚名單中，雖然只是小小互動，仍讓許多老粉看哭直呼「團魂超感人。」