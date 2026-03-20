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民眾黨立委李貞秀的國籍爭議持續，海基會與陸委會預計23日前往立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，意味著將會與李貞秀正面交鋒。海基會副董事長羅文嘉今（20）日回應，海基會尊重立法院的職權與各項邀請，但針對李貞秀的資格問題，行政院、內政部、陸委會有一體的看法，海基會也會尊重。對於屆時是否回應質詢，羅文嘉則表示情況如同墨爾本的天氣般變幻莫測，具體互動仍須視當天會議的實際運作狀況而定。羅文嘉表示，近期已陸續拜會內政委員會的各黨派成員，希望確保立法院運作順利並堅守法令立場。他提到，兩周前曾陪同董事長蘇嘉全拜會民眾黨團，當時李貞秀也在現場，並談到會去拜會個別委員，「但我確實沒有去拜會……我只拜會『委員』」，對於任何「民眾」來找他喝咖啡、聊天或陳情，他都表示歡迎。先前李貞秀與內政部長劉世芳交手時，上演了一齣空氣質詢，劉世芳事後受訪表示，相關立場不變，強調李貞秀目前仍不具立法委員資格，因此不會接受質詢。23日的內政報告預計由國民黨籍召委廖先翔主持，屆時陸委會與海基會首長如何因應李貞秀的發言，外界都在關注。