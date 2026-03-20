我是廣告 請繼續往下閱讀

▲志效說因為多賢無法來，這3天會連她的份一起努力。（圖／讀者提供）

多賢無法來大巨蛋 TWICE留位置給她

韓國女團TWICE今（20）日於台北大巨蛋開唱，雖然成員多賢因腳踝骨折缺席，團體以9缺1形式登台，但開場後氣氛依舊暖到不行，8位成員彩瑛、Mina、子瑜、娜璉、志效、Sana、定延、Momo表演時，直接幫多賢留位置，志效還說：「我們8個人會連同多賢的份努力一起表演」團魂滿滿讓台下ONCE超感動！TWICE在17日公告，多賢因日前在巡迴演唱會時，多次感到腳踝不適，就醫後發現腳踝骨折，需要休息才能恢復，決定確定席這次的台北大巨蛋演唱會，TWICE再次以9缺1的形式登台，讓粉絲難過遺憾，「何時才能在台灣看到完整體的TWICE」。今晚，TWICE表演時，大家特地為多賢留一個位置，不管是走位、站位全都刻意空出那一格，讓粉絲情緒瞬間破防，直喊：「嗚嗚好感人，我不行了！」志效今天也說：「很可惜多賢無法一起來，我們8個人會連同多賢的份努力一起表演！」也表示一直都很開心跟期待台北的演唱會，「謝謝你們給我這麼大的歡呼聲跟歡迎我們，大家要很開心的玩喔！」全場應援聲直接掀頂。而去年11月因為生病沒跟TWICE到高雄世運開唱的彩瑛，也表示：「上一次高雄我不能去，這次來台北看到台北的ONCE很開心，希望台北的ONCE可以玩得開心再回家！」