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台北捷運中山站及南西商圈於2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成4人死、11人傷。34歲林姓男子因在PTT連續發文鼓吹及合理化殺人行為，包含「隨機殺人會不會讓社會更好？」等內容，士林地檢署認為其言論對社會秩序造成危害，依法提起公訴。士林地方法院依恐嚇公眾罪，判處林姓男子有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，可上訴。判決書指出，林男自2023年8月起，就曾在PTT發表隨機殺人預告，直至2025年12月16日，前後共發布了5篇類似文章，包括「那隨機殺人也沒錯吧，反正殺到的八成也是壞人或是自私的人？」、「如果不想活了就乾脆找間幼兒園亂殺人，反正這個世界本來就是會傷害好欺負的人」、「真的覺得殺生為救生，該提倡殺人正義」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了，才死4個總覺得不夠過癮」。調查局台北市調查處蒐證後，依據IP位址找到林男，於2025年12月22日晚間持拘票前往林男內湖住處將其拘提到案，扣得其智慧型手機、iPad各1台。林姓男子到案後坦承發表相關貼文，並以生病及情緒失控為由辯稱無犯罪意圖。檢方認為其行為對社會秩序造成實質危害，依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪等罪嫌聲請羈押，法院認定無羈押必要，責付其父親看管並限制住居。最終，士林地方法院依4個恐嚇公眾罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，可上訴。