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為什麼這很重要？

中東戰火持續，伊朗之前譴責烏克蘭表態願替海灣地區國家提供技術支援，揚言將為此報復攻擊烏克蘭，稱烏克蘭已成伊朗的合法打擊目標。不過，伊朗威脅並未奏效，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）今（20）日表示，已正式在5個海灣國家開展反無人機防空工作，這5個國家是阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和約旦。烏梅羅夫表示，在過去一週他走訪上述5個國家，並與這些國家的領導人和相關機構進行交流，在烏克蘭國家安全與國防委員會的協調下，烏克蘭的軍事專家正在上述各國開展工作。工作重點有兩個面向：一是利用烏克蘭技術應對空中威脅，特別是無人機襲擊；二是與合作夥伴磋商，評估安全形勢，並根據烏克蘭的經驗制定切實可行的防空解決方案。烏梅羅夫強調，烏克蘭專家團隊對關鍵基礎設施的保護進行了專業評估，並制定了具體的解決方案，另外也提供建議以提高某些防空系統的效能，且持續努力擴大用於保護民用和關鍵基礎設施的防空攔截系統覆蓋範圍。此外，針對與上述各國未來發展長期安全合作的後續步驟也已在著手計劃。自2022年以來，烏克蘭持續與俄羅斯作戰，而在整個俄烏戰爭中，俄羅斯一直在使用伊朗製造的「沙赫德（Shahed）」無人機，而烏克蘭則一直在發展針對這些無人機的防禦能力，所以，烏克蘭已經是應戰伊朗無人機的老經驗專家。烏克蘭總統澤倫斯基先前曾擔心伊朗戰爭正在削弱烏克蘭達成和平的努力，不過，澤倫斯基後來透露已有超過200名烏克蘭反無人機專家在中東工作，後續還有數十名專家「準備部署」。這也引起伊朗方面的不滿，稱烏克蘭已經「把自己置於我們敵人的一方」，揚言烏克蘭全境都會被視為伊朗的合法打擊目標。