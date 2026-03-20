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中國海警又來侵擾！繼本月16、17日中國海警船侵擾我國水域後，海巡署金馬澎分署於今（20）日下午2時多，透過情監偵系統掌握中國海警船的集結動向，預先於限制水域線部署巡防艇待命。下午3點多，中國海警編號「14507」、「14609」、「14531」及「14604」等四艘船隻，分別從金門東側料羅與西側沙溪堡南面分頭夾擊，越界進入我方限制水域，挑釁意味濃厚。海巡署採取強硬對策，派出巡防艇「一對一」併航壓制，並輔以中英文雙語廣播要求對方立即轉向。經過約兩小時的對峙與監控，中國海警船最終在下午5點左右駛離海域。海巡署指出，對方近期頻繁變換編隊模式，目的是想藉此分散我方監偵資源，刻意營造擁有「執法管轄權」的假象，企圖模糊主權邊界。海巡署聲明，儘管中國試圖透過灰色地帶手段製造對立，海巡單位仍會運用高科技設備實施全天候監控，確保我國海域安全不被侵犯，同時呼籲中方應克制騷擾行為，共同維護區域和平，切勿因持續升高衝突而破壞台海穩定。海巡署將以堅定決心，全力守護國家主權與海疆秩序。