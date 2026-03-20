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▲子瑜為台灣粉絲帶來SOLO舞台〈RUN AWAY〉。（圖／讀者提供）

韓國女團TWICE今（20）日起在台北大巨蛋舉辦連續三天的演唱會《THIS IS FOR》，子瑜為台灣的粉絲帶來了SOLO曲〈RUN AWAY〉新歌首唱，她穿著自己應援色藍色的全新服裝站上大巨蛋舞台，讓所有粉絲超驚喜直呼「沒想到歌單跟高雄場不一樣！」子瑜今晚穿著藍色背心、藍色薄紗長褲站上了大巨蛋舞台，為現場近四萬名粉絲帶來了SOLO舞台表演〈RUN AWAY〉，因為這首歌在去年高雄場時是沒有在歌單中，僅有粉絲一起合唱應援而已，本次台北場正式放進歌單中，讓現場粉絲瞬間熱血沸騰。子瑜首次在台灣演唱會〈RUN AWAY〉消息曝光後，許多沒能搶到票的粉絲也留言直呼羨慕，「太羨慕了在場的粉絲了」、「今天眼神好有自信」、「子子今天的衣服好漂亮」、「今天的子瑜魅力大爆棚！」、「把第一次run away的巡演舞台給了台灣，超感動！」因為再次回到家鄉開唱讓子瑜感到非常開心，演唱會開始前彩排時她就難掩興奮，用中文自在地說：「大家好我們是TWICE，很開心能來台北，上次在高雄玩得很開心，希望今天可以有美好的回憶！」同時她坦言上次在高雄開唱時，心情可以說是尷尬又奇妙：「今天來台北，還是有一點點奇怪，但內心非常開心。」不過能夠回家開演唱會，讓她感到非常開心。