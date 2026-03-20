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▲TWICE演唱了《獵魔女團》神曲。（圖／讀者提供）

TWICE今（20）晚起在台北大巨蛋舉辦連續三天的演唱會《THIS IS FOR》，接續去年11月高雄場的美好回憶，台北場的舞台更是再升級，成員們不僅換上新服裝，就連歌單都不一樣！定延、志效、彩瑛更是帶來了《K-POP獵魔女團》神曲〈take down〉，超熱血現場讓粉絲驚呼：「這個高雄場沒有唱！」今晚定延、志效、彩瑛驚喜帶來電影《K-POP獵魔女團》話題神曲〈take down〉，三人一登場就以強烈節奏與炸裂氣場瞬間點燃大巨蛋，超燃舞台魅力讓全場尖叫聲不斷，意外成為首日演唱會最具話題性的驚喜橋段之一。定延、志效、彩瑛演唱〈take down〉的影片曝光後，許多粉絲驚訝直呼「想到我星期天有票可以看就賺爛」、「我在高雄的時候超想現場聽這首的」、「只看高雄場的人虧大了」、「天啊好期待希望明天也有」、「新衣服超級好看！」不只是定延、志效、彩瑛三人帶來驚喜舞台，子瑜也為台灣的粉絲帶來了SOLO曲〈RUN AWAY〉新歌首唱，她穿著藍色背心、藍色薄紗長褲站上了大巨蛋舞台，因為這首歌在去年高雄場時是沒有在歌單中，僅有粉絲合唱應援而已，本次台北場正式放進歌單中，瞬間掀起全場驚呼聲。